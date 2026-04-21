Precipita in una scarpata: salvato uomo da Vigili del Fuoco

Intervento di soccorso nella serata di ieri in contrada Petraro-Cozzo Apollo, nel territorio comunale di Comiso, dove una persona è rimasta ferita dopo essere finita in una scarpata situata in una zona particolarmente impervia.

Il personale operativo del Comando dei Vigili del Fuoco è intervenuto intorno alle ore 19:20, avviando immediatamente le ricerche per individuare il malcapitato. Una volta raggiunto, i soccorritori hanno provveduto alla sua immobilizzazione e al successivo recupero utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), specifiche per operazioni in ambienti difficili e zone impervie.

Terminato il recupero, il ferito è stato affidato al personale sanitario del 118, che ha disposto il trasferimento presso l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa per le cure del caso.

Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle ore 23:00.

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