Assegnati alla città di Ragusa i Campionati del Mediterraneo 2027 di scherma. Dopo 8 anni tornano in Italia

Ragusa ospiterà i Campionati del Mediterraneo di Scherma 2027: decisione ufficiale ad Atene. Un altro importante riconoscimento internazionale per la città di Ragusa, che nel 2027 ospiterà i Campionati del Mediterraneo di Scherma. L’assegnazione è stata ufficializzata ad Atene, durante la riunione della Confederazione del Mediterraneo di Scherma, svoltasi in occasione della tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile.

La candidatura italiana, presentata dalla Federazione Italiana Scherma, ha ottenuto il pieno consenso dei delegati presenti. Per Ragusa si tratta di un risultato di grande prestigio, che porterà in città centinaia di giovani atleti, tecnici e delegazioni provenienti dai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum.

La competizione è riservata alle categorie Under 15 e Under 17 e rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del calendario schermistico giovanile internazionale. Il ritorno in Italia avverrà a otto anni di distanza dall’ultima edizione disputata nel nostro Paese, dopo Siracusa 2007, Chiavari 2014 e Cagliari 2019.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente federale Luigi Mazzone e dal Consiglio della Federazione Italiana Scherma, che hanno accolto con entusiasmo la scelta di Ragusa come sede dell’evento.

Un 2027 speciale per Ragusa

L’assegnazione si inserisce in un anno già ricco di significati per la città. Ragusa è stata infatti ufficialmente nominata Città Europea dello Sport 2027, riconoscimento conferito da ACES Europe dopo la valutazione del dossier presentato dal Comune e delle strutture sportive cittadine.

Il 2027 sarà inoltre un anno simbolico per il capoluogo ibleo, che celebrerà il centenario della nomina a capoluogo di provincia e il 25° anniversario del riconoscimento Unesco.

Vetrina internazionale

Con i Campionati del Mediterraneo, Ragusa si prepara dunque a vivere una nuova ribalta internazionale, confermando la propria crescita come città capace di ospitare grandi eventi sportivi.

L’appuntamento del 2027 unirà sport, turismo e promozione del territorio, offrendo una vetrina prestigiosa per l’intera provincia e per la Sicilia sudorientale.

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