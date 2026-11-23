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Ragusa, 150 piantine al Parco Bruscé: a metterle a dimora gli alunni del Ventre
23 Nov 2026 16:12
Centocinquanta nuove piantine e, soprattutto, tanti giovanissimi coinvolti direttamente nella loro messa a dimora. Questa mattina il Parco Verde Bruscé di Ragusa ha ospitato l’iniziativa promossa da Lions International e dal Club per l’UNESCO di Ragusa nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata Nazionale dell’Albero.
Protagonisti sono stati gli alunni delle classi prime dell’istituto Ventre, chiamati non soltanto ad assistere ma a partecipare concretamente alla piantumazione. Un modo per trasformare l’educazione ambientale in un’esperienza pratica: mettere una pianta nella terra, prendersene cura e comprendere da vicino il valore del verde per la città.
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Quasi mille carrubi in quattro anni
L’intervento al Bruscé rappresenta il secondo momento delle iniziative organizzate a Ragusa per la Giornata dell’Albero. Sabato 21 novembre, ai Giardini Iblei, erano stati infatti distribuiti gratuitamente alberelli di carrubo ai cittadini disponibili ad assumersi l’impegno di metterli a dimora.
Un percorso che si inserisce nel progetto “Mettiamo le radici per il futuro”, avviato nel 2022. Secondo i dati diffusi dal Comune, negli ultimi quattro anni sono stati messi a dimora quasi mille carrubi nel territorio ibleo, gli ultimi dei quali a Villa Aylan, in via Archimede. Un impegno che a Ragusa si era già visto anche con la piantumazione di nuovi alberi in diverse zone della città.
Come aveva anticipato RagusaOggi, l’iniziativa al Parco Verde Bruscé è stata pensata proprio per coinvolgere direttamente la scuola e affidare ai più giovani un ruolo attivo nella cura degli spazi verdi.
L’assessore Basile: «Una questione di educazione»
Nei giorni scorsi l’assessore comunale al Verde Nunzio Basile aveva sottolineato il significato educativo dell’iniziativa: «Celebriamo la Giornata Nazionale dell’Albero all’insegna dell’impegno civico, responsabilizzando direttamente i cittadini a cui affideremo i carrubi, coinvolgendo gli studenti e con il contributo di diversi Enti e associazioni, che ringraziamo. Il rispetto per l’ambiente è innanzitutto una questione di educazione».
E proprio il Parco Verde Bruscé questa mattina è diventato un’aula all’aperto: 150 nuove piantine e tanti piccoli gesti concreti per aumentare il patrimonio verde della città e, insieme, far crescere una maggiore consapevolezza ambientale tra i più giovani.
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