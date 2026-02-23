Ragusa, al via la piantumazione di 13 nuovi alberi: ecco dove

Aumenta il patrimonio arboreo di Ragusa. L’assessorato al Verde Pubblico ha annunciato l’avvio della piantumazione di 13 nuovi alberi in diverse aree strategiche della città, un intervento che rientra in un più ampio piano di riqualificazione urbana e ambientale.

Nel dettaglio, saranno messi a dimora sei bagolari, cinque pioppi bianchi e due jacarande, tutti esemplari con un’altezza compresa tra i due e i due metri e mezzo. I lavori, già iniziati, si concluderanno nel corso della settimana.

Sei bagolari e cinque pioppi bianchi troveranno spazio nei pressi dell’incrocio tra viale delle Americhe e la Strada Provinciale 10, vicino all’area “Alta Sfera”, zona per la quale è stato progettato un piano di riqualificazione che prevede anche l’installazione di arredo urbano per migliorarne la fruibilità da parte dei cittadini.

Le due jacarande saranno invece piantumate in Piazza del Popolo, contribuendo ad arricchire uno degli spazi pubblici più frequentati della città.

Oltre 100 nuovi alberi nei prossimi mesi

L’assessore al Verde, Giovanni Iacono, ha annunciato che l’intervento attuale rappresenta solo il primo passo di un programma più ampio. Nei prossimi mesi saranno infatti avviati nuovi progetti che porteranno alla piantumazione complessiva di oltre 100 alberi.

Tra le opere previste figurano l’ampliamento di Villa Santa Domenica in via Archimede, la creazione di un nuovo parco per estendere l’area “Falcone Borsellino” in contrada Bruscè e il progetto di riqualificazione urbana e arborea in via Gomez, a Marina di Ragusa.

