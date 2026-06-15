Benzina e gasolio alle stelle in Sicilia: il petrolio scende, ma i prezzi no

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Il calo del prezzo del petrolio registrato oggi sui mercati internazionali riaccende il dibattito sui carburanti e sulla reale incidenza delle oscillazioni del greggio sui prezzi praticati alla pompa. Un tema che torna centrale soprattutto in Sicilia, dove i listini restano ancora su livelli elevati nonostante le recenti flessioni delle quotazioni energetiche.

Secondo i dati elaborati dal Codacons sulla base delle rilevazioni pubblicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nell’Isola il prezzo medio della benzina in modalità self service si attesta a 1,904 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge quota 2,010 euro al litro, confermando una situazione di forte pressione per automobilisti, famiglie e imprese.

Prezzi ancora alti in Sicilia: pesa il divario con il calo del greggio

Il ribasso del petrolio sui mercati internazionali, spiegano le associazioni dei consumatori, non si traduce automaticamente in una riduzione immediata dei prezzi alla pompa. Un meccanismo spesso rallentato da dinamiche di mercato, costi di distribuzione e politiche di prezzo della filiera.

In questo contesto, il Codacons sottolinea la necessità di un monitoraggio costante sull’andamento dei listini, per verificare che eventuali riduzioni del costo del greggio possano riflettersi in tempi ragionevoli anche sui prezzi finali pagati dai cittadini.

Codacons: “Serve trasparenza sui prezzi dei carburanti”

A intervenire è il Segretario Nazionale del Codacons, Francesco Tanasi, che richiama l’attenzione sulla necessità di maggiore chiarezza nel settore dei carburanti.

“Quando il costo dei carburanti resta su livelli così elevati – afferma Tanasi – gli effetti sui cittadini sono immediati e si riflettono non soltanto sui pieni di benzina e gasolio, ma sull’intera economia familiare. Per questo motivo chiediamo massima trasparenza nell’andamento dei listini e un monitoraggio costante del settore, fondato sui dati ufficiali e nell’interesse esclusivo dei consumatori”.

Tanasi evidenzia inoltre come le variazioni del petrolio sui mercati internazionali debbano tradursi, seppur con fisiologici ritardi, in un adeguamento dei prezzi alla pompa.

“Se il prezzo del petrolio scende – aggiunge – è necessario verificare che i ribassi arrivino anche alla pompa, a vantaggio di famiglie, lavoratori e imprese. In una fase economica ancora complessa, ogni riduzione dei costi energetici può rappresentare un sostegno concreto per cittadini e attività produttive”.

Un tema che pesa su famiglie e imprese

Il nodo dei carburanti resta dunque centrale nel dibattito economico, soprattutto nelle regioni come la Sicilia dove i prezzi risultano spesso superiori alla media percepita dai consumatori.

Il Codacons invita a mantenere alta l’attenzione su eventuali distorsioni del mercato, affinché la dinamica internazionale del petrolio possa riflettersi in modo più rapido e trasparente sui prezzi finali.

La questione resta aperta: il calo del greggio rappresenta un segnale positivo sui mercati, ma il suo impatto reale sulle tasche dei cittadini dipenderà dalla velocità di trasmissione lungo tutta la filiera energetica.

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