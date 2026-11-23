TK Un segnale partito dai confini del sistema solare, in viaggio per 24 ore, captato da un’antenna siciliana che, sulla carta, non avrebbe dovuto riuscirci. A guidare l’impresa è uno sciclitano: Salvo Pluchino, capoprogetto del team che con il radiotelescopio Inaf di Noto ha intercettato il segnale radio della Voyager 1, la sonda della Nasa che oggi si trova a circa 26 miliardi di chilometri dalla Terra.
Il giorno «simbolico» del giorno luce
Il risultato, come riporta VideoMediterraneo, è arrivato nel giorno in cui la Voyager 1 ha raggiunto la distanza di «un giorno luce»: lo spazio che la luce percorre in 24 ore, circa 26 miliardi di chilometri. È la sonda che negli anni ha mandato sulla Terra le immagini dei pianeti più esterni del sistema solare e che oggi viaggia oltre i suoi confini.
Il segnale, in banda X, ha impiegato 24 ore per arrivare fino in Sicilia. Lo ha raccolto il radiotelescopio di Noto dell’Istituto nazionale di astrofisica, collegato per l’occasione con un’altra antenna, più piccola, a Pordenone.
È qui il dato che rende l’impresa fuori dal comune. L’antenna di Noto ha un diametro di 32 metri, mentre segnali di questo tipo di solito si captano solo con antenne da 60-70 metri. Il lavoro, chiamato «Progetto Mistral», è il frutto della collaborazione tra astrofisici, tecnologi e tecnici dell’Istituto di radioastronomia dell’Inaf.
Chi è Salvo Pluchino
Salvo Pluchino, originario di Scicli, è ricercatore associato dell’Inaf – Osservatorio astronomico di Cagliari e presidente dell’Unione Astrofili Italiani. Nel team che ha coordinato ci sono studiosi di Noto, Catania, Cagliari e Bologna: un gruppo in buona parte siciliano che ha portato un pezzo di provincia iblea nella storia di una delle missioni spaziali più longeve di sempre.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni