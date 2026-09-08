La Luna illumina Scicli: telescopi puntati sul cielo dalla Chiesa della Consolazione

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L’evento è in programma sabato 19 settembre, a partire dalle 20, sul sagrato della Chiesa della Consolazione a Scicli per una serata dedicata alla Luna e all’osservazione del cielo. E’ stato organizzato, in occasione dell’International Observe the Moon Night promossa dalla NASA, dal Centro Ibleo Studi Astronomici “Pleiades”. Lo stesso che, per permettere l’esplorazione del satellite naturale, offre al pubblico l’uso dei propri telescopi. “Potremo osservare insieme la superficie lunare, riconoscere mari, crateri e catene montuose e scoprire qualcosa in più sulla storia e sull’esplorazione della Luna – spiegano gli organizzatori – sarà anche un’occasione per avvicinarsi all’astronomia, fare domande agli astrofili presenti e condividere il piacere di osservare il cielo in uno degli scenari più suggestivi del centro storico di Scicli. L’iniziativa è aperta a tutti, adulti, ragazzi e famiglie. Portate soltanto un po’ di curiosità… al resto penseranno la Luna e i nostri telescopi”.

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