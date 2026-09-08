Perché i freni dell’auto fischiano e come risolvere il problema

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

I rumori provenienti dall’impianto frenante rappresentano uno dei motivi più frequenti di preoccupazione per gli automobilisti italiani. Un fischio acuto o un sibilo fastidioso al momento della pressione sul pedale non è soltanto un fastidio acustico, ma costituisce spesso un segnale d’allarme inviato dal sistema meccanico. In Italia, dove l’età media delle vetture in circolazione supera i 12,5 anni e la percentuale di veicoli con oltre un decennio sulle spalle rimane tra le più alte d’Europa, la manutenzione dell’impianto frenante richiede un’attenzione costante. Dalle strade costiere ricche di salsedine della Sicilia fino al traffico urbano di città come Ragusa, i fattori ambientali e lo stile di guida influenzano direttamente la durata e la risposta dei componenti di attrito. Per garantire la massima efficienza e arresti sempre precisi, è fondamentale comprendere le cause di questi rumori e selezionare le giuste pastiglie del freno basandosi sulle specifiche previste dal costruttore della vettura.

Le estati sempre più calde e prolungate che caratterizzano il clima europeo impongono una sollecitazione termica notevole agli organi di attrito. Come evidenziato nell’analisi pubblicata da le temperature asfalti estreme accelerano il deterioramento strutturale delle mescole, incrementando il rischio di surriscaldamento del liquido di comando e alterando la risposta dei componenti fisici durante le frenate ripetute. Inoltre, le statistiche ufficiali sulle revisioni ministeriali in Italia confermano che oltre il 15% delle anomalie gravi riscontrate sui veicoli riguarda proprio l’efficienza squilibrata o l’usura eccessiva del gruppo freni e sospensioni.

Le cause principali che provocano il fischio delle pastiglie del freno

Il rumore che percepiamo durante la frenata è il risultato di vibrazioni ad alta frequenza generate dal contatto tra la mescola consumata e la superficie del disco metallico. Queste oscillazioni si propagano attraverso la pinza e i braccetti della ruota fino a diventare udibili all’interno dell’abitacolo.

I fattori tecnici che scatenano questo fenomeno includono i seguenti elementi:

Cristallizzazione delle pastiglie del freno: Frenate prolungate lungo le strade montane o brusche staccate ad alta velocità causano un surriscaldamento superficiale che vetrifica la mescola. La superficie diventa liscia come vetro, perde aderenza e inizia a scivolare sul disco generando un fischio acuto.

Frenate prolungate lungo le strade montane o brusche staccate ad alta velocità causano un surriscaldamento superficiale che vetrifica la mescola. La superficie diventa liscia come vetro, perde aderenza e inizia a scivolare sul disco generando un fischio acuto. Presenza di polvere, sabbia e residui stradali: L’accumulo di detriti, salsedine tipica delle località costiere o polvere di consumo all’interno degli intagli di scarico presenti sulle pastiglie del freno altera il contatto uniforme, innescando sgradevoli attriti rumorosi.

L’accumulo di detriti, salsedine tipica delle località costiere o polvere di consumo all’interno degli intagli di scarico presenti sulle altera il contatto uniforme, innescando sgradevoli attriti rumorosi. Usura completa dello strato d’attrito: Quando lo spessore utile delle pastiglie del freno si riduce sotto i 2-3 millimetri, la piastra di supporto metallica o il segnalatore acustico entra in contatto diretto con il disco, producendo un forte stridio metallico che indica l’immediata necessità di intervento.

Quando lo spessore utile delle si riduce sotto i 2-3 millimetri, la piastra di supporto metallica o il segnalatore acustico entra in contatto diretto con il disco, producendo un forte stridio metallico che indica l’immediata necessità di intervento. Assenza di placche antivibrazione o grasso specifico: Durante il montaggio, la mancanza dei lamierini smorzanti posteriori o l’assenza di un velo di grasso sintetico ad alta temperatura sui punti di scorrimento favorisce il risuonare delle frequenze acustiche ad ogni pressione sul pedale.

Come cambia il comportamento su strada in base al materiale scelto

Per comprendere come prevenire rumori indesiderati e garantire il massimo livello di aderenza sulle strade italiane, è importante mettere a confronto le caratteristiche operative dei principali materiali utilizzati per le pastiglie del freno disponibili sul mercato:

Tipologia di mescola Resistenza alle alte temperature Livello di rumorosità e polvere Durata chilometrica stimata Tipo di utilizzo consigliato Organica (NAO) Moderata (tende al fading oltre i 250 °C) Molto bassa (silenziosa, genera poca polvere) 25.000 – 35.000 km Guida cittadina e percorsi urbani brevi Semimetallica Elevata (supporta fino a 500 °C) Media (possibili lievi fischi a freddo) 40.000 – 60.000 km Guida autostradale, tratte extraurbane e carichi Ceramica Molto elevata e costante a caldo Bassissima (massima silenziosità e pulizia) 50.000 – 70.000 km Guida mista, ricerca di massimo comfort e durata

Criteri fondamentali per la scelta delle nuove pastiglie del freno

Quando si rende necessario sostituire i componenti usurati, occorre prestare attenzione ad alcuni standard normativi e di compatibilità meccanica per non compromettere la sicurezza della vettura.

Il primo aspetto da verificare prima di acquistare le pastiglie del freno è la presenza dell’omologazione europea ECE R90. Questa sigla stampigliata sul retro del piatto metallico certifica che il ricambio ha superato severi test di laboratorio e garantisce prestazioni equivalenti a quelle dei componenti di primo equipaggiamento installati dalla fabbrica. L’impiego di prodotti privi di questa certificazione non soltanto viola il codice della strada italiano, ma espone al rischio di spazi di arresto allungati e rotture strutturali.

È altresì fondamentale controllare la compatibilità con i sensori di usura dedicati. Nelle auto più recenti del parco circolante italiano, la spia sul cruscotto avvisa il guidatore quando lo spessore delle pastiglie del freno scende sotto la soglia di sicurezza. Nelle vetture più datate si utilizzano invece clip metalliche acustiche integrate che provocano un fischio di avvertimento non appena il materiale d’attrito raggiunge il limite massimo di utilizzo consentito.

L’influenza delle temperature estive ed estreme sul sistema di arresto

Il funzionamento dell’impianto di arresto si basa sulla conversione dell’energia cinetica del veicolo in energia termica. Durante i mesi estivi, le temperature dell’asfalto nelle regioni meridionali ostacolano il naturale raffreddamento del gruppo ruota, creando condizioni di esercizio severe per le pastiglie del freno.

In queste situazioni critiche, un materiale d’attrito di qualità inferiore o eccessivamente usurato risente del fenomeno del fading. Questo problema si verifica quando le resine leganti presenti nelle pastiglie del freno si surriscaldano oltre misura, rilasciando gas che creano un invisibile cuscinetto d’aria tra il componente e il disco. La sensazione per chi guida è quella di un pedale duro che non riesce a rallentare la vettura. Allo stesso tempo, l’eccesso di calore si trasmette al fluido idraulico: se questo non viene sostituito regolarmente ogni due anni, la condensa accumulata nel circuito entra in ebollizione generando bolle di vapore che rendono la risposta del freno morbida e del tutto inefficace.

Consigli pratici per un montaggio corretto e privo di rumori

Un’installazione accurata è il requisito essenziale per evitare che le nuove pastiglie del freno inizino a fischiare fin dai primi chilometri di utilizzo.

Prima di collocare i nuovi componenti, il meccanico deve pulire accuratamente la pinza e le sedi di scorrimento con uno spazzolino metallico e un detergente specifico, rimuovendo ogni accumulo di ruggine, salsedine o polvere stratificata. È fondamentale applicare una pasta lubrificante ad alta temperatura (esente da metalli per non interferire con i sensori ABS) sui punti di contatto tra le alette delle pastiglie del freno e il supporto della pinza. Infine, dopo il montaggio, occorre effettuare un periodo di rodaggio di circa 200 chilometri, evitando frenate brusche o prolungate per permettere alle superfici di adattarsi perfettamente senza subire shock termici imprevisti.

Domande Frequenti (FAQ)

Ogni quanti chilometri bisogna controllare o sostituire le pastiglie del freno?

Si consiglia di far verificare lo stato di usura ogni 15.000-20.000 chilometri. La sostituzione delle pastiglie del freno sull’asse anteriore avviene solitamente tra i 30.000 e i 50.000 chilometri, mentre quello posteriore dura generalmente più a lungo.

Perché le pastiglie del freno fischiano solo quando piove o c’è molta umidità?

L’umidità notturna o l’acqua piovana favoriscono la formazione di un leggerissimo strato di ossidazione superficiale sul disco di ghisa. I primi interventi sul pedale puliscono la superficie ed è normale che le pastiglie del freno emettano un piccolo fischio temporaneo che scompare dopo poche frenate.

È obbligatorio sostituire anche i dischi insieme alle pastiglie del freno?

Non è sempre obbligatorio, ma è indispensabile misurare lo spessore del disco con un calibro. Se il disco ha raggiunto il limite minimo indicato dal costruttore o presenta solchi profondi, va sostituito insieme alle pastiglie del freno per non rovinare prematuramente i componenti nuovi.

© Riproduzione riservata