Sampieri resta senz’acqua dopo i lavori di scavo: tecnici di Iblea Acque al lavoro

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Sampieri senz’acqua dal primo pomeriggio. Un guasto provocato durante alcuni lavori di scavo effettuati dalla società di distribuzione dell’energia elettrica ha lasciato la borgata priva di approvvigionamento idrico.

Il problema si è verificato nel corso delle attività di scavo e ha interessato la rete idrica, provocando l’interruzione del servizio proprio nel pieno del pomeriggio.

Lavori di scavo e guasto alla rete idrica

Secondo le informazioni disponibili, l’interruzione dell’acqua sarebbe stata causata da un errore durante i lavori di scavo eseguiti dalla società che gestisce la distribuzione dell’energia elettrica.

L’intervento avrebbe danneggiato la rete idrica, determinando il conseguente stop all’erogazione dell’acqua nella borgata di Sampieri.

Un inconveniente che si traduce in un disagio significativo per residenti, attività commerciali e turisti, soprattutto in una località balneare ancora interessata dalla presenza di visitatori.

Tecnici di Iblea Acque già al lavoro

A fronte dell’emergenza, sono entrati in azione i tecnici di Iblea Acque, impegnati nelle operazioni necessarie per individuare il punto interessato dal guasto e procedere alla riparazione.

L’obiettivo è ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile e riportare la situazione alla normalità.

Al momento, dunque, Sampieri resta senz’acqua a causa del danneggiamento della rete provocato durante gli scavi, mentre le squadre tecniche sono impegnate sul posto.

Disagi nella borgata

L’interruzione arriva in una zona che continua a essere frequentata da residenti e turisti e dove l’acqua rappresenta un servizio essenziale per abitazioni, strutture ricettive, ristoranti e attività commerciali.

Il guasto rende quindi particolarmente delicata la situazione, soprattutto per chi si trova a Sampieri e deve fare i conti con l’improvvisa interruzione dell’erogazione.

La priorità resta ora quella di completare la riparazione e consentire il ripristino dell’acqua nella borgata.

La situazione viene seguita dai tecnici di Iblea Acque, che stanno lavorando per risolvere il problema.

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