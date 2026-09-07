A Ragusa cambia il biglietto del bus: con 1,20 euro si viaggia per 60 minuti

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Una piccola modifica che può fare una grande differenza per chi utilizza il trasporto pubblico urbano a Ragusa. Il biglietto singolo mantiene lo stesso prezzo, ma cambia la sua validità: non sarà più legato a una sola corsa, bensì consentirà di utilizzare il servizio per 60 minuti, permettendo anche di effettuare cambi e coincidenze.

Un’ora di viaggio con lo stesso biglietto

La novità riguarda il trasporto pubblico urbano, un servizio che, secondo quanto sottolineato dall’amministrazione, viene utilizzato sempre di più sia dai ragusani sia dai turisti.

Il nuovo meccanismo punta soprattutto sulla possibilità di muoversi con maggiore libertà all’interno della città. Con il biglietto acquistato tramite app, sito web o in biglietteria al costo di 1,20 euro, l’utente avrà infatti a disposizione 60 minuti durante i quali potrà salire sui diversi autobus necessari per completare il proprio spostamento.

Il costo resta quindi invariato, ma aumenta concretamente la possibilità di utilizzo del titolo di viaggio.

Biglietto a bordo: 1,60 euro

Resta invece fissato a 1,60 euro il prezzo del biglietto acquistato direttamente a bordo del bus. Anche in questo caso, però, la validità sarà estesa a 60 minuti, consentendo di utilizzare più mezzi e di effettuare le eventuali coincidenze necessarie nell’arco dell’ora.

Una modifica che può risultare particolarmente utile per chi deve raggiungere zone della città non servite direttamente da una singola linea e deve quindi cambiare autobus durante il tragitto.

Ragusa punta sul trasporto pubblico

La novità viene presentata dall’amministrazione comunale come un ulteriore passo nel percorso di rinnovamento del trasporto pubblico urbano.

L’obiettivo è anche quello di rendere sempre più conveniente l’utilizzo dell’autobus, favorendo una mobilità più accessibile e funzionale. Una politica tariffaria più favorevole può infatti rappresentare un incentivo concreto a lasciare l’auto e scegliere il trasporto pubblico, soprattutto negli spostamenti urbani.

Il crescente utilizzo del servizio da parte di residenti e visitatori viene indicato come uno degli elementi che stanno accompagnando questa fase di cambiamento.

“Una importante miglioria”

A commentare la novità è l’assessore Giovanni Gurrieri, che ha ringraziato Etna Trasporti per l’intervento.

“Piccola ma importante novità per il nostro trasporto pubblico urbano”, è il messaggio, evidenziando come il servizio sia “sempre più utilizzato da ragusani e turisti”, circostanza che permette di attuare politiche di prezzo considerate favorevoli.

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