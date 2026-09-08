«Una persona che soffre, che è malata in modo irreversibile, che è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e che chiede di poter porre fine alla propria esistenza con dignità ha il diritto di ricevere una risposta certa e tempestiva». Parte da questa premessa il disegno di legge depositato all’Assemblea regionale siciliana dai […]
“I siciliani non riescono più a curarsi”, sit-in 5 Stelle all’ospedale Guzzardi di Vittoria
08 Set 2026 09:30
Un sit in davanti all’ospedale Guzzardi di Vittoria per chiedere una sanità che risponda ai bisogni dei cittadini. Ad organizzarlo il movimento 5 Stelle di Vittoria. La manifestazione si è svolta nei pressi dei locali del Pronto Soccorso. Erano presenti la coordinatrice Rosanna Fidone, il vicecoordinatore Antonio Cassarino, la consigliera comunale Valentina Argentino, l’ex sindaco di Ragusa e coordinatore provinciale, Federico Piccitto, alcuni dirigenti tra cui Piero Gurrieri. “Tanti siciliani non riescono più a curarsi o devono attendere mesi per farlo – spiegano gli esponenti dei 5 Stelle – La nostra battaglia dura da mesi, e non si fermerà”.
Alcuni esponenti del gruppo (la consigliera Valentina Argentino e Antonella Stival) avevano partecipato anche al sit in organizzato dal sindaco di Vittoria Francesco Aiello e concluso nella serata di domenica.
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