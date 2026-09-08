“I siciliani non riescono più a curarsi”, sit-in 5 Stelle all’ospedale Guzzardi di Vittoria

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Un sit in davanti all’ospedale Guzzardi di Vittoria per chiedere una sanità che risponda ai bisogni dei cittadini. Ad organizzarlo il movimento 5 Stelle di Vittoria. La manifestazione si è svolta nei pressi dei locali del Pronto Soccorso. Erano presenti la coordinatrice Rosanna Fidone, il vicecoordinatore Antonio Cassarino, la consigliera comunale Valentina Argentino, l’ex sindaco di Ragusa e coordinatore provinciale, Federico Piccitto, alcuni dirigenti tra cui Piero Gurrieri. “Tanti siciliani non riescono più a curarsi o devono attendere mesi per farlo – spiegano gli esponenti dei 5 Stelle – La nostra battaglia dura da mesi, e non si fermerà”.

Alcuni esponenti del gruppo (la consigliera Valentina Argentino e Antonella Stival) avevano partecipato anche al sit in organizzato dal sindaco di Vittoria Francesco Aiello e concluso nella serata di domenica.

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