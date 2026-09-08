Ragusa Ibla sbarca al Teatro Massimo: il Duomo di San Giorgio ispira “Cavalleria rusticana”

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È ispirata anche il Duomo di San Giorgio di Ragusa Ibla la scenografia del nuovo allestimento di Cavalleria rusticana, che debutterà il 12 settembre al Teatro Massimo di Palermo.

L’opera di Pietro Mascagni, su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci tratto dalla novella di Giovanni Verga, sarà in scena fino al 20 settembre e aprirà la seconda parte della stagione lirica 2025-2026 del teatro palermitano.

Per le scene, firmate da Italo Grassi, sono stati ripresi gli ambienti indicati nel libretto, dalla piazza alla locanda di Mamma Lucia fino alla chiesa. Quest’ultima è stata costruita prendendo come modello proprio lil Duomo di San Giorgio di Ragusa Ibla, con la sua monumentale scalinata.

Un elemento che porta dunque un’immagine fortemente riconoscibile del territorio ragusano dentro uno degli allestimenti più importanti della stagione lirica del Teatro Massimo.

La nuova produzione è diretta da Gaetano d’Espinosa, sul podio dell’Orchestra e del Coro del Teatro Massimo, mentre la regia è affidata a Marco Gandini.

La lettura proposta dal teatro mette al centro il rapporto tra amore, possesso e violenza, collegando la vicenda ambientata nella Sicilia rurale di fine Ottocento a temi ancora presenti nella cronaca contemporanea. Un’impostazione che richiama anche Pagliacci, opera con cui Cavalleria rusticana viene spesso abbinata e che aveva inaugurato la stagione del Massimo.

Gaetano d’Espinosa, direttore palermitano, ha una formazione che spazia dalla filosofia alla musica e ha studiato violino con Salvatore Accardo. Marco Gandini, invece, nel corso della sua carriera ha collaborato con importanti protagonisti del teatro e del cinema, tra cui Giuliano Montaldo, Mauro Bolognini, Nuria Espert e Graham Vick, oltre ad aver lavorato per circa vent’anni con Franco Zeffirelli.

Completano il gruppo creativo Francesco Zito per i costumi, Marco Filibeck per le luci e Jesus Noguera come assistente alla regia.

“Cavalleria rusticana” sarà rappresentata al Teatro Massimo dal 12 al 20 settembre.

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