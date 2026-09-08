Mercato ortofrutticolo di Donnalucata nel mirino: “Troppe criticità, ora servono risposte”

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A parlare di criticità è la consigliera comunale di Italia Viva, Marianna Buscema, focalizzando l’attenzione su quella che la stessa considera “essere una struttura strategica per l’economia agricola e commerciale del territorio”. Criticità che vengono indicate nello stato carente di manutenzione, nelle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza del mercato, nella gestione degli orari di accesso e nella funzionalità degli impianti. “Sotto gli occhi di tutti ci sono rifiuti e materiali abbandonati, la scarsa illuminazione, la videosorveglianza non pienamente operativa e le preoccupazioni legate all’impianto antincendio, che secondo alcune segnalazioni non risulterebbe conforme alle normative vigenti – elenca l’esponente politico – il nuovo direttore del mercato, recentemente insediato, è chiamato ad affrontare le problematiche ed a migliorare i servizi offerti agli operatori. Senza non tenere in conto la necessità di conoscere con quale frequenza avvengono le operazioni di pulizia e di manutenzione, lo stato dei tombini e delle caditoie. Necessarie anche fasce orarie più flessibili per l’accesso alla struttura, in linea con le esigenze del comparto ortofrutticolo”.

Da più parti si auspica un tavolo tecnico che metta a nudo le problematiche del mercato ortofrutticolo di contrada Spinello a monte di Donnalucata per cercare soluzioni adeguate.

“Il mercato ortofrutticolo di Donnalucata – conclude Marianna Buscema – non può essere considerato una semplice struttura da mantenere, ma un’infrastruttura economica vitale per il territorio, sulla quale investire in modo concreto e lungimirante e capace di tornare ad essere motore di sviluppo e di dignità per gli operatori agricoli di Scicli”.

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