Ragusa, Giornata dell’Albero: carrubi in regalo ai cittadini e 150 piantine al Bruscé

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Un alberello di carrubo in regalo, a una condizione: piantarlo. Ragusa celebra la Giornata Nazionale dell’Albero affidando direttamente ai cittadini un pezzo del verde di domani. Sabato 21 novembre, ai Giardini Iblei, chi lo richiederà riceverà gratuitamente una giovane pianta, in cambio dell’impegno formale a metterla a dimora.

È una nuova fase del progetto «Mettiamo le radici per il futuro», avviato nel 2022. Secondo il Comune, da allora sono stati messi a dimora quasi mille carrubi nel territorio ibleo: gli ultimi a Villa Aylan, in via Archimede. Il percorso è nato dalla collaborazione tra il Laboratorio Verde di Fare Ambiente Provinciale di Ragusa, il Csv Etneo, il Dipartimento regionale per lo Sviluppo rurale (Servizio 15 Ragusa), il Comune e il Libero Consorzio comunale di Ragusa.

Perché proprio il carrubo

La scelta non è casuale. Il carrubo, spiega il Comune, è un albero ideale per sostenere la biodiversità locale e ha un forte valore civico: è simbolo di resilienza, memoria e impegno, anche in chiave di educazione alla legalità e contrasto alle mafie. Nel paesaggio ibleo, del resto, è di casa da sempre, tra muretti a secco e campagne.

Lunedì le scuole al Parco Verde Bruscé

Il programma prosegue lunedì 23 novembre alle 9.30 al Parco Verde Bruscé, con un evento promosso dai Lions e dal Club per l’Unesco di Ragusa. In programma la piantumazione di 150 piantine, affidata alle classi prime dell’istituto Ventre, che si occuperanno direttamente della messa a dimora dei nuovi alberi.

«Celebriamo la Giornata Nazionale dell’Albero all’insegna dell’impegno civico, responsabilizzando direttamente i cittadini a cui affideremo i carrubi, coinvolgendo gli studenti e con il contributo di diversi enti e associazioni, che ringraziamo», dichiara l’assessore al Verde, Nunzio Basile. «Il rispetto per l’ambiente è innanzitutto una questione di educazione».

Negli ultimi mesi il Comune ha portato avanti anche nuove piantumazioni in diversi punti della città. Questa volta, però, una parte del lavoro passa nelle mani dei ragusani: un albero alla volta, in un giardino o in un terreno di campagna.

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