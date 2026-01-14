Ragusa, un carrubo per il futuro: a Villa Aylan un gesto di ambiente, memoria e legalità

Un albero di carrubo come simbolo di resilienza, speranza e impegno civile. Giovedì 15 gennaio alle ore 11.30, all’ingresso di Villa Santa Domenica, conosciuta da tutti come Villa Aylan, verrà piantumato un giovane carrubo a conclusione del progetto “Mettiamo le radici per il futuro”, promosso dal Laboratorio Verde di Fare Ambiente Provinciale di Ragusa.

L’iniziativa, che unisce tutela ambientale, identità territoriale e valore sociale, vede anche quest’anno la collaborazione dell’Assessorato al Verde del Comune di Ragusa, del Dipartimento Regionale per lo Sviluppo Rurale – Servizio 15 Ragusa, del CSetneo e, per la prima volta, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

Dal 2022 messi a dimora 250 carrubi nel territorio ibleo

Il progetto, attivo dal 2022, ha già portato alla piantumazione di 250 alberi di carrubo nel territorio ibleo, contribuendo concretamente alla riforestazione, alla valorizzazione del paesaggio e alla sensibilizzazione ambientale della comunità.

Il carrubo non è stato scelto a caso: è una pianta autoctona, perfettamente adattata al clima siciliano, capace di crescere in terreni difficili e di resistere alla siccità. Un simbolo naturale di forza e continuità, che affonda le sue radici nella storia agricola e culturale della Sicilia.

Il carrubo, simbolo della Sicilia che resiste

Pianta generosa e longeva, il carrubo rappresenta una terra che, nonostante le ferite e le difficoltà, continua a produrre vita. Il suo legno robusto e il frutto dolce raccontano una Sicilia capace di trasformare la fatica in valore, la resistenza in futuro.

Come il carrubo, anche i siciliani sono chiamati a rimanere saldi, fedeli alla propria terra, alla propria gente e ai valori più autentici. Mettere a dimora un albero significa piantare un messaggio che va oltre il presente: un gesto semplice ma carico di significato.

Ambiente e legalità: una battaglia che continua

L’iniziativa assume anche un forte valore simbolico sul piano civile. Il carrubo diventa emblema di una battaglia che non deve mai fermarsi: quella contro le mafie. Radicarsi nel territorio significa scegliere la legalità, la cura dei beni comuni, il rispetto dell’ambiente come strumenti di riscatto sociale.

A Villa Santa Domenica, luogo di incontro e memoria collettiva, l’albero piantato sarà un segno visibile di impegno, responsabilità e speranza, rivolto soprattutto alle nuove generazioni. “Mettiamo le radici per il futuro” non è solo uno slogan, ma una visione: coltivare oggi ciò che domani darà frutti. A Ragusa, il carrubo piantato il 15 gennaio sarà un invito a prendersi cura del territorio e a non abbassare mai la guardia nella difesa dell’ambiente e della legalità.

