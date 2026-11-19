Santa Croce Camerina, l’ultimo saluto a Ines Salem: il video dei funerali

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Una folla raccolta in silenzio, sotto un cielo limpido. Sono le immagini dei funerali di Ines Salem, la donna di Santa Croce Camerina morta a 36 anni, pubblicate sui social e che trovate qui sotto.

Il paese si è stretto attorno alla famiglia per l’ultimo saluto a una giovane moglie e mamma di due figli, scomparsa dopo aver lottato a lungo contro una malattia. Una perdita che ha toccato un’intera comunità, come avevamo raccontato dando la notizia della sua scomparsa.

Una famiglia che ha scelto Santa Croce

La storia di Ines e dei suoi familiari si intreccia da anni con quella del paese: il lavoro, un’attività nel centro abitato, le relazioni costruite giorno dopo giorno. Nel 2022 aveva deciso di fare un passo in più, candidandosi alle elezioni amministrative nella lista «Insieme per Santa Croce», a sostegno di Piero Mandarà. È stata la prima candidata italo-tunisina nella storia delle elezioni del paese.

«La politica ci ha fatto incontrare, l’amicizia ci ha tenuti uniti. Non dimenticherò mai il suo sorriso e quelle parole pronunciate in piazza che conquistarono tutti», ha scritto Mandarà nel suo ricordo.

Il dolore della comunità

Il sindaco Peppe Dimartino aveva affidato ai social il cordoglio dell’amministrazione comunale: «Ci sono notizie che lasciano senza parole e dolori che colpiscono un’intera comunità. La prematura scomparsa di una giovane donna e mamma ci riempie di profonda tristezza». Il presidente del Consiglio comunale, Luca Agnello, ha ricordato invece come una comunità sia fatta anche di chi, pur non essendovi nato, decide di sceglierla, di viverla e di contribuire a farla crescere.

Sotto quei messaggi si sono moltiplicati in questi giorni i ricordi personali, le parole di affetto e l’incredulità di chi l’aveva conosciuta.

A Santa Croce Ines non era nata. L’aveva scelta. E nelle immagini di questo ultimo saluto si vede quanto il paese, a sua volta, avesse scelto lei.

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