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Ragusa, Vallata Santa Domenica a un privato per 10 anni: dal Comune 455mila euro
19 Nov 2026 07:42
TK Dieci anni nelle mani di un gestore privato, con un contributo pubblico per i primi cinque. È il futuro che la giunta comunale di Ragusa ha disegnato per la Vallata Santa Domenica: il 18 novembre ha approvato l’atto di indirizzo e il progetto di massima che mettono la gestione dell’area in concessione, attraverso una gara. Secondo il piano economico allegato, il contributo del Comune vale in tutto 455mila euro.
Il polmone verde sotto i tre ponti, circa sette ettari tra l’ingresso di via Natalelli e via Picardi, è stato riaperto ai ragusani a fine settembre dopo i lavori di riqualificazione finanziati con il Pnrr: il progetto esecutivo allegato riporta un importo di 7,15 milioni. Ora la delibera gli chiede un passo in più, diventare entro la metà del 2027 un vero corridoio verde verso Ibla.
Il timore è che, finiti i lavori, la Vallata torni all’abbandono. Per evitarlo il Comune ha scelto la concessione, la formula indicata come migliore anche dal laboratorio di idee coordinato da Svi.Med con Futour.
Dalle chiavi del cancello al punto ristoro
Al concessionario toccherà tutto: aprire e chiudere l’area, curare il verde, pulire, sorvegliare, realizzare e gestire i bagni, accogliere i visitatori, organizzare visite, eventi e attività didattiche, con almeno un punto ristoro. Le attività dovranno coprire almeno 240 giorni l’anno, concentrati tra primavera e autunno, con aperture minime dalle 8 alle 24 nella bella stagione e dalle 8 alle 21 nei mesi freddi. Il piano stima 190mila euro di investimenti iniziali, tra chiosco, tre postazioni di bagni, audioguide e segnaletica.
Per chi passeggia non cambia nulla: nelle giornate ordinarie l’ingresso resterà libero e gratuito. Si pagheranno invece le visite guidate (8 euro, 9 dal sesto anno), le visite delle scuole (3 euro a studente, poi 4) e fino a 24 eventi l’anno (10 euro a partecipante).
Un contributo che scende ogni anno
Il sostegno comunale previsto cala anno dopo anno: 130mila euro il primo, poi 120mila, 95mila, 65mila e 45mila. Dal sesto anno il sito dovrebbe reggersi soltanto con i ricavi dei servizi: nei dieci anni il piano stima entrate complessive, contributo compreso, per 4,2 milioni. Sempre dal sesto anno, se gli utili supereranno le previsioni, il 15% dell’eccedenza andrà al Comune.
È il punto su cui la scelta potrà far discutere: soldi pubblici per avviare la gestione privata di un bene comune.
Prima ancora della gara c’è un passaggio obbligato. Il progetto è stato trasmesso il 5 novembre alla Soprintendenza, perché la Vallata è vincolata e ogni intervento del gestore dovrà avere il suo via libera. Poi toccherà ai dirigenti bandire la gara: sarà quella a dire chi terrà le chiavi della Vallata per i prossimi dieci anni.
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