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Modica, due nuove pensiline per gli studenti a piazzale Baden Powell
19 Nov 2026 09:37
Un’attesa più dignitosa e protetta per ragazze e ragazzi che ogni giorno utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere le scuole. A piazzale Baden Powell, a Modica, sono state installate due nuove pensiline destinate agli studenti in attesa degli autobus.
Un intervento che arriva in un momento particolarmente opportuno, con l’inverno ormai alle porte e le giornate destinate a diventare sempre più fredde e piovose. Per tanti ragazzi, infatti, l’attesa del mezzo pubblico rappresenta un momento quotidiano che, soprattutto in presenza di condizioni meteorologiche avverse, può trasformarsi in un disagio.
Un riparo dalla pioggia prima e dopo la scuola
Le nuove strutture offriranno finalmente un riparo dalla pioggia e dalle intemperie, rendendo più confortevole l’attesa prima di raggiungere la scuola o fare ritorno a casa. Un servizio semplice, ma importante, perché riguarda la quotidianità di tanti giovani e delle loro famiglie, come il trasporto scolastico.
Ora tocca al rispetto delle strutture
Adesso, però, c’è un altro aspetto altrettanto importante: il rispetto e la cura di queste strutture. Le pensiline sono un bene comune, messe a disposizione degli studenti e dell’intera collettività. Sarebbe un peccato vedere uno spazio pensato per migliorare la vita dei ragazzi diventare oggetto di atti vandalici, danneggiamenti o utilizzi impropri.
L’auspicio è che gli studenti, ma anche tutti coloro che frequentano piazzale Baden Powell, sappiano riconoscere il valore di questo piccolo ma significativo servizio, contribuendo a mantenerlo decoroso e funzionale nel tempo.
L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla donazione della BCC Pachino, un esempio di collaborazione tra realtà private e comunità locale che, in questo caso, si traduce in un beneficio concreto per i giovani di Modica.
Perché una città più attenta ai suoi ragazzi si costruisce anche così: attraverso interventi quotidiani, servizi utili e, soprattutto, il rispetto di ciò che viene messo a disposizione di tutti.
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