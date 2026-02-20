Trasporto scolastico a Modica fondamentale per le famiglie: visita istituzionale alla nuova sede ATM

Il trasporto degli alunni delle scuole dell’obbligo rappresenta uno dei servizi più delicati e fondamentali per una città. A Modica, ogni giorno, decine di famiglie affidano i propri figli a un sistema organizzato che ha una grande responsabilità: garantire sicurezza, puntualità e serenità nel tragitto da casa a scuola e ritorno.

Proprio per sottolineare l’importanza di questo servizio, ieri mattina si è svolta una visita istituzionale alla nuova sede dell’ATM, la ditta incaricata del trasporto scolastico cittadino. Presenti il sindaco Maria Monisteri, l’assessore alle Politiche Sociali Concetta Spadaro e il vicesindaco Saro Viola, che hanno voluto incontrare personalmente il presidente della società, Cantella, insieme agli autisti, alle accompagnatrici e agli accompagnatori impegnati nelle sedici linee attive sul territorio.

Un momento non solo formale, ma di sincero ringraziamento verso chi, quotidianamente, svolge il proprio lavoro con rispetto e dedizione nei confronti delle alunne e degli alunni che usufruiscono del servizio. Un impegno che va oltre le competenze strettamente operative e che si traduce in attenzione costante alla sicurezza e al benessere dei più piccoli.

Durante la visita, il sindaco ha potuto prendere atto dello stato dei mezzi, giudicati in ottime condizioni, della cura nella pulizia e dell’organizzazione efficiente che consente di gestire non solo le attività ordinarie, ma anche eventuali servizi straordinari. Un sistema che funziona grazie alla collaborazione tra amministrazione e azienda, in un’ottica di miglioramento continuo.

L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a mantenere alta l’attenzione sul servizio, rafforzando un patto di collaborazione a beneficio degli studenti e delle loro famiglie.

