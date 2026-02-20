Nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES 2021-2027), l’ASP di Ragusa sta implementando un importante potenziamento strutturale, tecnologico e formativo dei Consultori Familiari della provincia, con un focus particolare sulla salute della donna in tutte le fasi della vita. L’intervento, previsto dalla linea progettuale “Il genere al centro della cura”, ha visto l’investimento di […]
Trasporto scolastico a Modica fondamentale per le famiglie: visita istituzionale alla nuova sede ATM
20 Feb 2026 11:44
Il trasporto degli alunni delle scuole dell’obbligo rappresenta uno dei servizi più delicati e fondamentali per una città. A Modica, ogni giorno, decine di famiglie affidano i propri figli a un sistema organizzato che ha una grande responsabilità: garantire sicurezza, puntualità e serenità nel tragitto da casa a scuola e ritorno.
Proprio per sottolineare l’importanza di questo servizio, ieri mattina si è svolta una visita istituzionale alla nuova sede dell’ATM, la ditta incaricata del trasporto scolastico cittadino. Presenti il sindaco Maria Monisteri, l’assessore alle Politiche Sociali Concetta Spadaro e il vicesindaco Saro Viola, che hanno voluto incontrare personalmente il presidente della società, Cantella, insieme agli autisti, alle accompagnatrici e agli accompagnatori impegnati nelle sedici linee attive sul territorio.
Un momento non solo formale, ma di sincero ringraziamento verso chi, quotidianamente, svolge il proprio lavoro con rispetto e dedizione nei confronti delle alunne e degli alunni che usufruiscono del servizio. Un impegno che va oltre le competenze strettamente operative e che si traduce in attenzione costante alla sicurezza e al benessere dei più piccoli.
Durante la visita, il sindaco ha potuto prendere atto dello stato dei mezzi, giudicati in ottime condizioni, della cura nella pulizia e dell’organizzazione efficiente che consente di gestire non solo le attività ordinarie, ma anche eventuali servizi straordinari. Un sistema che funziona grazie alla collaborazione tra amministrazione e azienda, in un’ottica di miglioramento continuo.
L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a mantenere alta l’attenzione sul servizio, rafforzando un patto di collaborazione a beneficio degli studenti e delle loro famiglie.
