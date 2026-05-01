Pro Loco Mazzarelli APS nuovo direttivo: Antonio Carnemolla presidente, vice Cecilia Tumino

Si apre una nuova fase per la Pro Loco Mazzarelli APS. Con grande partecipazione da parte della comunità locale, si è insediato il nuovo direttivo dell’associazione, chiamato a guidare nei prossimi anni le attività culturali, sociali e di promozione territoriale del borgo marinaro.

L’elezione si è svolta durante l’assemblea del 22 aprile 2026, in un clima definito di confronto costruttivo e forte coinvolgimento dei soci. Successivamente, nel primo consiglio direttivo riunitosi il 29 aprile, sono state assegnate le nuove cariche.

Antonio Carnemolla nuovo presidente

Nel segno della continuità ma con uno sguardo rivolto al futuro, alla guida della Pro Loco succede ad Antonio “Tonino” Gulino il nuovo presidente Antonio Carnemolla, la cui nomina è stata accolta con favore dalla comunità per la competenza maturata e il profondo legame con Mazzarelli.

Carnemolla raccoglie il testimone da una figura storica e stimata come Gulino, con l’obiettivo di proseguire i progetti avviati e introdurre nuove iniziative capaci di rafforzare l’attrattiva turistica e culturale della frazione marinara.

Cecilia Tumino vice presidente

Al fianco del neo presidente ci sarà Cecilia Tumino, nominata vice presidente. La sua esperienza e le capacità organizzative vengono indicate come un valore aggiunto per il nuovo corso dell’associazione, con un ruolo strategico e operativo all’interno del direttivo.

Segretario e tesoriere Giuseppe Alabiso

La gestione amministrativa e finanziaria è stata affidata a Giuseppe Alabiso, che ricoprirà il doppio incarico di segretario e tesoriere. Una scelta che testimonia la fiducia riposta nelle sue capacità organizzative e punta a garantire efficienza e trasparenza nella gestione dell’ente.

I consiglieri eletti

Completano il nuovo direttivo i consiglieri:

Antonella Salerno

Maurizio Carnemolla

Maurizio Carratello

Emilia Rollo

Giovanni Cascone

Marco Carnemolla

Nel corso della stessa assemblea sono stati eletti anche i componenti del collegio dei probiviri: Venerando Suizzo, Giuseppe Salonia e Lorenzo Lo Presti. In un successivo incontro è stato nominato presidente del collegio Giuseppe Salonia.

Obiettivi: identità, turismo e aggregazione

Il nuovo gruppo dirigente si presenta come una squadra coesa e determinata, pronta a lavorare per rafforzare il senso di appartenenza della comunità, valorizzare le eccellenze locali e promuovere il patrimonio storico, culturale e naturalistico di Mazzarelli.

L’intento è quello di creare nuove occasioni di aggregazione per residenti e visitatori, consolidando il ruolo della Pro Loco come punto di riferimento per la crescita del territorio.

Per Mazzarelli si apre così una stagione di rinnovato entusiasmo, con l’obiettivo di raccontare e far conoscere sempre di più la bellezza e l’autenticità di uno degli angoli più suggestivi della costa iblea.

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