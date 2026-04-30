Grazie! Dopo 35 anni tra emergenze e soccorsi, sette Vigili del Fuoco di Ragusa salutano il servizio attivo

Una giornata di emozione e riconoscenza quella di oggi, 30 aprile 2026, per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, che saluta sette storici appartenenti al Corpo giunti al traguardo della pensione dopo oltre tre decenni di servizio. Donne e uomini che hanno attraversato generazioni di interventi, emergenze e cambiamenti organizzativi, rappresentando un punto di riferimento per colleghi e cittadini. Da oggi continueranno a far parte della grande famiglia dei Vigili del Fuoco, mettendo la propria esperienza al servizio delle attività di divulgazione della cultura della sicurezza.

Un momento carico di emozione per il Comando provinciale di Ragusa, che rende omaggio a uomini e donne distintisi per competenza, spirito di sacrificio e profondo senso delle istituzioni.

L’ingegnere Giovanni Bellomia

Tra i pensionandi figura l’ingegnere Giovanni Bellomia, la cui lunga carriera è iniziata come giovane funzionario a Pistoia, per poi proseguire a Ragusa, dove ha ricoperto il ruolo di Vice Comandante e, per un periodo, anche quello di Comandante provinciale reggente.

Nel corso degli anni ha gestito con prudenza, equilibrio e grande diligenza le numerose attività del Comando, diventando un autentico punto di riferimento sia per il personale interno sia per il mondo esterno delle professioni e delle istituzioni.

Giuseppe Rustico

Va in pensione anche il Capo Reparto Giuseppe Rustico, che iniziò la propria carriera nei Comandi del Nord Italia per poi essere trasferito a Ragusa. Qui è cresciuto professionalmente, conseguendo prima il passaggio a Capo Squadra e successivamente a Capo Reparto.

Ha infine assunto il ruolo di capo turno del turno C, coordinando un’intera sezione operativa comprendente le sedi di Ragusa, Modica, Vittoria, Comiso e il distaccamento volontario di Santa Croce Camerina.

Vincenzo Nasello

Tra i colleghi che concludono il servizio attivo anche il Capo Reparto Vincenzo Nasello, entrato giovanissimo nei Comandi del Nord Italia e successivamente trasferito a Ragusa.

Dopo il percorso che lo ha portato ai ruoli di Capo Squadra e Capo Reparto, è divenuto vice capo turno, assumendo il coordinamento della stessa vasta sezione operativa che comprende Ragusa, Modica, Vittoria, Comiso e Santa Croce Camerina.

Nel Corpo nazionale si è distinto anche per la passione e la competenza nella foto-documentazione: a lui si devono numerosi scatti e immagini che raccontano la storia del Comando di Ragusa, gli interventi di soccorso sul territorio e le attività svolte in diversi scenari emergenziali. Come operatore di Sala Operativa ha inoltre maturato tutte le competenze necessarie nella gestione del primo punto di contatto tra Vigili del Fuoco e cittadini.

Giovanna Rizza

Conclude il servizio anche il Capo Reparto Giovanna Rizza, che iniziò la carriera nei Comandi del Nord Italia per poi approdare a Ragusa.

Nel corso degli anni ha ottenuto i passaggi di qualifica fino a Capo Reparto e ha prestato servizio presso la sede distaccata di Modica, dove ha diretto il gruppo operativo del turno C, distinguendosi per professionalità e capacità organizzative.

Giuseppe Intanno

Tra i pensionandi anche il Capo Reparto Giuseppe Intanno, anch’egli formatosi inizialmente nei Comandi del Nord Italia prima del trasferimento a Ragusa.

Dopo la crescita professionale che lo ha portato ai ruoli di Capo Squadra e Capo Reparto, ha prestato servizio presso il Distaccamento di Vittoria, dirigendo il gruppo operativo del turno B. È stato inoltre nominato capo distaccamento, gestendo le attività della sede con diligenza e competenza.

Importante anche il contributo fornito al servizio officina, collaborando attivamente al mantenimento e all’efficienza degli automezzi di soccorso.

Antonino Alecci

Lascia il servizio il Vigile Coordinatore Antonino Alecci, che iniziò la carriera nei Comandi del Nord Italia per poi essere trasferito a Ragusa.

Ha prestato servizio presso la sede di Modica, specializzandosi nella conduzione degli automezzi e conseguendo tutti i gradi di patente previsti. Ha inoltre collaborato con il settore rimessa nella manutenzione dei mezzi di soccorso.

Vincenzo Battaglia

Infine, va in pensione il Vigile Coordinatore Vincenzo Battaglia, anch’egli proveniente dai Comandi del Nord Italia e successivamente assegnato a Ragusa.

Ha prestato servizio presso la sede centrale, distinguendosi in una delle attività più delicate e strategiche del Corpo: la Sala Operativa, cuore nevralgico di ogni sede dei Vigili del Fuoco. Nel corso della carriera ha frequentato con esito positivo tutti i corsi professionalizzanti proposti dall’amministrazione.

Il ringraziamento del Comando

Con il pensionamento di queste sette figure storiche si chiude una pagina importante per il Comando di Ragusa. Resta il segno lasciato da decenni di servizio silenzioso, spesso svolto lontano dai riflettori ma sempre vicino ai cittadini nei momenti di bisogno.

A tutti loro va il ringraziamento dell’amministrazione, dei colleghi e della comunità per l’impegno, la dedizione e l’esempio offerto nel corso di una vita spesa al servizio degli altri.





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