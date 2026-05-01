“Formaggi in festa”: tre giorni nel cuore di Ragusa tra arte casearia, identità e tradizione. Ecco quando

RAGUSA – Laboratori del gusto, caseificazione dal vivo, degustazioni, cheese cooking, esposizioni, spazio giochi e un’intera piazza pronta ad accogliere il gusto. Presentato stamani in conferenza stampa “Formaggi in festa”, evento in programma dall’8 al 10 maggio in piazza San Giovanni a Ragusa nell’ambito del programma “Ragusa Città del Formaggio 2026” titolo assegnato quest’anno dall’Onaf.

L’iniziativa è organizzata da Slow Food Sicilia e Slow Food Ragusa in sinergia con il Comune di Ragusa e con il supporto della Camera di Commercio e del Libero Consorzio Comunale e con il porto di consorzi di tutela, associazioni e aziende locali. Per tre giorni piazza San Giovanni si trasformerà in un grande spazio esperienziale, per raccontare il formaggio non solo come prodotto, ma come espressione di una cultura e di una identità radicate nel tempo. Un percorso pensato per tutte le età, in cui i visitatori potranno assistere dal vivo alle fasi di lavorazione del latte, partecipare ai laboratori del gusto presso i ristoranti e locali aderenti (ad ingresso gratuito ma su prenotazione), visitare le casette in piazza con le aziende agricole, scoprire antichi saperi e immergersi in una narrazione che intreccia gastronomia e storia, tra dimostrazioni di filatura, testimonianze dei produttori e momenti di approfondimento.

Un abbraccio corale nel cuore della città per celebrare una delle tradizioni casearie più antiche e riconosciute d’Italia, simbolo di eccellenza ed espressione di un sapere artigianale che si tramanda di generazione in generazione.

“Ragusa ha una storia casearia antica e profonda – ha sottolineato il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì – e “Formaggi in festa” ne rafforza l’identità, mettendo in luce un patrimonio fatto di tradizioni, lavoro e qualità. È parte di una visione di sviluppo che parte dalle radici e che mette al centro le eccellenze locali, il lavoro delle comunità e la capacità di fare rete”.



L’assessora allo Sviluppo Economico, Catia Pasta, ha evidenziato il carattere strategico dell’evento: “Formaggi in festa rappresenta un appuntamento fondamentale per la promozione della nostra identità territoriale. Mettiamo al centro i produttori, con il loro sapere, la loro passione e la qualità che sanno garantire. Per l’occasione Piazza San Giovanni si trasformerà in una suggestiva fattoria didattica, ricreando l’atmosfera autentica della masseria siciliana, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra lavorazioni dal vivo, tradizioni agricole e momenti di scoperta”.

Anche Lorenzo Lauria, presidente di Slow Food Ragusa, ha parlato del valore culturale dell’iniziativa: “Il formaggio racconta una storia che va oltre il gusto: parla di territorio, biodiversità e comunità. Con Formaggi in festa si crea un ponte tra produttori e cittadini, valorizzando le filiere locali e promuovendo una cultura del cibo consapevole e sostenibile”.



Il riconoscimento “Città del Formaggio”, conferito dall’Onaf – Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio, come ricordato dal referente provinciale Guglielmo Portelli e dal direttore del Consorzio di Tutela del Ragusano Dop, Enzo Cavallo, celebra i Comuni italiani con una forte identità storica, culturale ed economica legata alla produzione casearia, e trova a Ragusa, terra di antica tradizione e patria del Ragusano DOP, una delle sue espressioni più autentiche e dinamiche. Una filiera che, anche nel mondo del latte, come ricordato da Antonio Di Falco, ha lavorato per ottenere la certificazione Qualità Sicura della Regione Siciliana, realizzando produzioni casearie d’eccellenza.

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