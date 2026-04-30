Ispica al voto: cinque candidati e 17 liste infiammano la campagna elettorale

Cinque candidati sindaco e 272 aspiranti consiglieri distribuiti in diciassette liste di partito e civiche. Sono questi i numeri che portano verso il finale della campagna elettorale avviata ad Ispica da alcune settimane e che è entrata nel vivo dopo che, nella giornata di ieri, si sono chiusi i termini per la presentazione di candidati e liste al Consiglio comunale.

Cinque i candidati sindaco: Tonino Cafisi, Angelo Galifi (entrambi di area centrodestra), Pierenzo Muraglie, Paolo Monaca e Serafino Arena.

Tonino Cafisi corre sostenuto da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e “Cafisi Sindaco”. Angelo Galifi dalle liste di Forza Italia, Grande Sicilia-Popolari e Autonomisti e “Galifi Sindaco”. Pierenzo Muraglie ha al fianco tre liste civiche “Muraglie Sindaco”, “Libera e forte” e “Pensiamo Ispica”. Paolo Monaca viaggia con tre liste “Paolo Monaca Sindaco”, Partito Democratico e “Difendiamo Ispica…”. Serafino Arena è sostenuto da Controcorrente, Movimento 5 Stelle, AVS e dalla lista “Ispica Progresso”.

Indicati, in questa prima fase, i nomi degli assessori che andranno in giunta con il vincitore.

Tonino Cafisi ha chiamato al suo fianco Francesco Amodeo, Laura Bellio, Marco Santoro, Paola Tonaca.

Angelo Galifi al primo turno ha designato il sindaco uscente Innocenzo Leontini, la consigliera comunale uscente Matilde Sessa, Valentina Lombardo coordinatrice cittadina di Forza Italia e Francesco Gambuzza.

Con Pierenzo Muraglie, che nel passato è stato già sindaco di Ispica, al fianco ci saranno con indicazione al primo turno Mattia Moltisanti della lista “Muraglie Sindaco”, Salvatore Milana della lista “Libera e Forte” e Sonia Calabrese della lista “Pensiamo Ispica”.

Paolo Monaca ha designato al ruolo di assessori Salvatore Alessandra Ferrara, Marilyn Denaro e Vincenzo Gianì.

Serafino Arena ha indicato al primo turno come assessori Antonello Calvo, Delia Murè e Antonino Raucea.

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