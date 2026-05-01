“Sicilia che Piace”: i Comuni iblei fanno squadra 4 finanziati, ma ci sono anche esclusi ed assenti

La provincia di Ragusa si difende bene nella graduatoria provvisoria del bando regionale “Sicilia che Piace”, il programma del Dipartimento Attività Produttive che mette in campo 1,6 milioni di euro per sostenere eventi, promozione territoriale e valorizzazione delle eccellenze locali.

Su 211 progetti presentati in tutta la Sicilia, la Regione ne ha dichiarati 97 finanziabili, 87 ammissibili ma al momento senza copertura economica, mentre 27 risultano esclusi, non ammissibili o non ricevibili.

Nel territorio ibleo emergono luci e ombre: diversi Comuni premiati con il contributo, altri rimasti fuori per mancanza di fondi, qualcuno bocciato e ben cinque amministrazioni che non hanno presentato alcuna proposta.

I Comuni iblei finanziati

Sono quattro i Comuni della provincia di Ragusa ammessi al finanziamento regionale:

Acate – 20 mila euro , punteggio massimo in tutta la Sicilia

, punteggio massimo in tutta la Sicilia Modica – 20 mila euro

Pozzallo – 20 mila euro

Ragusa – 16 mila euro

Un risultato che conferma la capacità progettuale di alcuni enti locali, capaci di intercettare risorse utili per manifestazioni, iniziative culturali e rilancio turistico.

Ammessi ma senza finanziamento

C’è poi il caso di Scicli, inserito tra i progetti ammissibili, ma al momento non finanziato per esaurimento fondi.

Il Comune potrebbe rientrare in caso di scorrimento della graduatoria definitiva o di ulteriori risorse disponibili.

I Comuni esclusi

Tra i Comuni iblei che non hanno superato la selezione figurano:

Monterosso Almo

Santa Croce Camerina

Per loro sarà necessario attendere nuovi bandi o ripresentare proposte in future finestre regionali.

I grandi assenti: cinque Comuni non hanno partecipato

Analizzando i 12 Comuni della provincia di Ragusa, emerge un dato politico-amministrativo significativo: 5 Comuni non risultano presenti in graduatoria, segno che non avrebbero presentato alcuna domanda.

Si tratta di:

Vittoria

Comiso

Ispica

Chiaramonte Gulfi

Giarratana

Il calcolo complessivo nei Comuni iblei

Su 12 Comuni totali della provincia:

4 finanziati (33,3%)

(33,3%) 1 ammesso ma non finanziato (8,3%)

(8,3%) 2 esclusi/non ammessi (16,7%)

(16,7%) 5 assenti dal bando (41,7%)

In sostanza, quasi un Comune ibleo su due non ha partecipato all’opportunità regionale.

Un’occasione da non perdere

Il bando punta a sostenere iniziative legate a identità, tradizioni, produzioni tipiche e attrattività dei territori. Per questo il dato degli enti assenti pesa: in una fase in cui i Comuni cercano risorse esterne, rinunciare a partecipare significa perdere opportunità di promozione e sviluppo.

Adesso si apre la fase delle osservazioni e delle verifiche. Solo dopo arriverà la graduatoria definitiva. Ma un primo verdetto è già chiaro: alcuni Comuni iblei hanno saputo cogliere l’occasione, altri no.

Intanto adesso aspettiamo di conoscere le proposte dei Comuni già finanziati così da poter realizzare eventi per la collettività e per i turisti.

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