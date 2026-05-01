La luna si inchina all’alba su Ispica: lo straordinario scatto di Gianni Tumino tra cielo, luce e poesia

ISPICA – Un istante sospeso tra notte e giorno, tra silenzio e meraviglia. È quello immortalato all’alba di oggi dall’astrofotografo ragusano Gianni Tumino, autore di uno scatto di rara suggestione che ritrae la luna piena di maggio mentre tramonta sulla Basilica della Santissima Annunziata di Ispica.

Un’immagine che va oltre la fotografia e diventa racconto visivo del cielo, capace di fondere astronomia, arte e spiritualità in una sola scena. Il nostro satellite sembra adagiarsi lentamente dietro il profilo monumentale della basilica, regalando una composizione scenografica dal forte impatto emotivo.

I colori della luna che cambia volto

La particolarità dello scatto non è soltanto nella perfetta coincidenza prospettica tra luna e architettura, ma soprattutto nella tecnica utilizzata da Tumino per evidenziare i diversi colori assunti dalla luna durante la discesa verso l’orizzonte.

Attraversando strati atmosferici via via più densi, il satellite cambia infatti tonalità: dal bianco argenteo delle quote più alte fino a sfumature calde, ambrate e rossastre, quasi infuocate, man mano che si avvicina alla linea del tramonto.

Un fenomeno naturale affascinante che l’obiettivo del fotografo ha saputo cogliere con precisione e sensibilità artistica.

Una danza tra scienza e bellezza

L’immagine è stata realizzata oggi, 1 maggio 2026, alle 05:28 del mattino, pochi minuti prima dell’alba, utilizzando una Canon EOS R5 Mirrorless con obiettivo Canon RF 100-500 mm impostato a 500 mm, diaframma f/14.

Tumino ha composto la scena attraverso cinque esposizioni da un terzo di secondo ciascuna, con intervallo di 150 secondi tra una posa e l’altra, successivamente elaborate con Lightroom e Photoshop.

Il risultato è una sequenza armoniosa che mostra il lento declino della luna sopra uno dei monumenti simbolo del barocco ibleo.

Quando il cielo incontra la Sicilia

Non è la prima volta che Gianni Tumino regala immagini capaci di unire paesaggio siciliano e fenomeni celesti, ma questo scatto possiede qualcosa di speciale: la luna piena che saluta la notte posandosi sulla Basilica dell’Annunziata sembra quasi rendere omaggio alla bellezza del territorio ibleo.

Un incontro tra universo e pietra, tra infinito e storia, che trasforma un’alba qualunque in un momento irripetibile. E ricorda, ancora una volta, quanto straordinario possa essere il cielo sopra la Sicilia quando incontra lo sguardo giusto.

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