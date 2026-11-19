Puntarazzi, il cibo della Sfilata di Simpatia ai tutor di cani e gatti liberi

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Un gesto concreto di vicinanza a chi ogni giorno dedica tempo, energie e risorse proprie agli animali. Si è svolta ieri, a Puntarazzi, nel territorio di Ragusa, una nuova distribuzione di alimenti destinati ai tutor dei cani reimmessi sul territorio e ai referenti delle colonie feline.

Un’iniziativa che nasce dalla generosità dei cittadini e dalla volontà di trasformare un momento di festa in un aiuto concreto. Il cibo distribuito, infatti, è stato raccolto grazie alla seconda edizione della Sfilata di Simpatia, organizzata nell’ambito della Festa del Villaggio di Puntarazzi, attraverso il Carrello Solidale.

Il Carrello Solidale della Festa del Villaggio

Un’occasione di condivisione che ha dimostrato come anche un piccolo contributo possa fare la differenza, soprattutto quando è destinato a sostenere persone che, spesso lontano dai riflettori e senza alcun tornaconto, si occupano quotidianamente degli animali liberi presenti sul territorio.

La distribuzione ha visto la collaborazione di Roberta Raniolo, organizzatrice della sfilata, e della dottoressa Letizia Baglieri, dipendente del Comune di Ragusa. Un ringraziamento è stato rivolto anche agli organizzatori della Festa del Villaggio, agli abitanti della contrada, ai partecipanti alla manifestazione e a tutti coloro che hanno scelto di donare.

La terza raccolta, e le necessità restano tante

Quella di ieri rappresenta già la terza raccolta e distribuzione di cibo realizzata nell’ambito di un percorso di solidarietà che punta a sostenere i cittadini impegnati nella cura dei cani e dei gatti che vivono sul territorio.

Naturalmente, le necessità sono ancora tante e non tutti sono stati raggiunti. Proprio per questo l’obiettivo è dare continuità a queste iniziative, allargando progressivamente la rete di solidarietà e coinvolgendo sempre più cittadini, associazioni e realtà locali.

Essere vicini a chi si prende cura degli animali significa riconoscere il valore di un impegno spesso silenzioso, ma fondamentale per tutta la comunità. Perché dietro ogni ciotola riempita, ogni animale accudito e ogni gesto di attenzione c’è una persona che sceglie di non voltarsi dall’altra parte.

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