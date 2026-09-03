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A Puntarazzi sfila la simpatia: protagonisti i nostri amici a quattro zampe
03 Set 2026 08:45
Una festa nel segno della socialità, dell’amore per gli animali e della solidarietà. Domenica 6 settembre, alle 18.30, nell’ambito della Festa del Villaggio di Puntarazzi, patrocinata dal Comune di Ragusa, torna la Sfilata di Simpatia per cani meticci e di razza, giunta alla sua seconda edizione.
Un appuntamento pensato per coinvolgere famiglie, appassionati e naturalmente i tanti amici a quattro zampe che vivono nelle case dei ragusani. Una manifestazione all’insegna del divertimento e della condivisione, ma che quest’anno assume anche un importante significato solidale grazie alla presenza del Carrello Solidale.
Il Carrello Solidale per aiutare cani e gatti bisognosi
Nel corso della manifestazione sarà infatti possibile donare alimenti destinati agli animali che hanno bisogno di cure e attenzioni. Il cibo raccolto sarà successivamente consegnato ai detentori delle colonie feline riconosciute e ai tutor che quotidianamente si prendono cura dei cani reimmessi sul territorio.
Un gesto semplice e concreto che può trasformarsi in un aiuto importante per chi, spesso lontano dai riflettori, dedica tempo, energie e risorse alla tutela degli animali. La Sfilata di Simpatia diventa così anche un’occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza della responsabilità e della solidarietà nei confronti degli animali presenti sul territorio.
In passerella meticci e cani di razza
A rendere speciale l’appuntamento sarà naturalmente la sfilata, che vedrà protagonisti cani meticci e di razza. Non una gara all’insegna della competizione, ma un momento di festa e simpatia, nel quale ogni partecipante potrà condividere con il pubblico la propria unicità e il proprio carattere.
L’iniziativa punta infatti a valorizzare il rapporto speciale che lega le persone ai loro animali e a creare un momento di aggregazione capace di coinvolgere grandi e piccoli.
Iscrizioni entro sabato 5 settembre
Chi desidera partecipare con il proprio cane alla seconda Sfilata di Simpatia dovrà effettuare l’iscrizione entro le ore 12 di sabato 5 settembre. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la signora Raniolo al numero 366 4493538.
L’appuntamento è dunque fissato per domenica 6 settembre alle 18.30 a Puntarazzi, nell’ambito della Festa del Villaggio. Un’occasione per trascorrere insieme un pomeriggio di festa, portando con sé anche un gesto concreto di solidarietà.
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