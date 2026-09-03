Quasi 178 mila euro per mettere in sicurezza il torrente Trippatore: al via i lavori a Sampieri

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Un passo concreto per la sicurezza del territorio di Sampieri. È stato sottoscritto il verbale di consegna che dà ufficialmente il via ai lavori di messa in sicurezza idraulica del torrente Trippatore, nella frazione balneare di Scicli. Un intervento strategico per la prevenzione del rischio idrogeologico e per la tutela dei residenti e dell’ambiente.

L’operazione, per un importo complessivo di 177.996,98 euro, prevede una serie di interventi finalizzati a migliorare la funzionalità idraulica del corso d’acqua, attraverso la pulizia idraulica e il ripristino dell’alveo. L’obiettivo è garantire condizioni di maggiore sicurezza in un’area particolarmente importante per il territorio sciclitano.

Al via il cantiere sul torrente Trippatore

Alla consegna dei lavori erano presenti il sindaco di Scicli Mario Marino, l’assessore all’Ambiente Enzo Giannone, il direttore dei lavori, ingegnere Giuseppe Giallo, e i rappresentanti dell’impresa appaltatrice.

Con la firma del verbale prende dunque formalmente il via un intervento destinato a incidere sulla sicurezza idraulica del torrente Trippatore, attraverso il recupero della piena funzionalità dell’alveo e la rimozione delle condizioni che possono ostacolare il regolare deflusso delle acque.

Pulizia e ripristino dell’alveo per prevenire il rischio

Il cuore dell’intervento riguarda la pulizia idraulica e il ripristino dell’alveo del torrente Trippatore, con l’obiettivo di migliorare il deflusso delle acque e contribuire alla prevenzione di possibili criticità idrauliche.

La manutenzione e la corretta funzionalità dei corsi d’acqua rappresentano infatti un elemento fondamentale nella strategia di prevenzione del rischio idrogeologico. Un’azione che assume particolare rilievo soprattutto in territori esposti a fenomeni meteorologici intensi, dove la capacità di smaltimento delle acque può diventare determinante per la sicurezza di persone e infrastrutture.

Un investimento da quasi 178 mila euro

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 177.996,98 euro. La durata prevista del cantiere è di 60 giorni consecutivi, con ultimazione fissata al 23 ottobre 2026.

Si tratta quindi di un intervento programmato con tempi definiti, che punta a restituire al torrente una migliore efficienza sotto il profilo idraulico e a rafforzare le condizioni di sicurezza della zona.

Il Comune: “Intervento strategico per il territorio”

L’Amministrazione comunale di Scicli ha espresso un ringraziamento particolare all’Autorità di Bacino Regionale, indicata come particolarmente attenta alle problematiche idrauliche locali. È stata proprio l’Autorità di Bacino a promuovere e finanziare l’intervento.

L’avvio dei lavori rappresenta così un risultato importante sul fronte della prevenzione e della tutela del territorio. La messa in sicurezza del torrente Trippatore si inserisce infatti in una più ampia esigenza di monitoraggio e manutenzione del reticolo idrografico, indispensabile per affrontare con maggiore efficacia il rischio legato agli eventi meteorologici estremi.

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