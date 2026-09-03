Il 18 settembre torna la Pigiama Run: la camminata benefica per i bambini malati di tumore

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Il 18 settembre 2026 torna l’appuntamento con la Pigiama Run, la camminata benefica dedicata al sostegno delle famiglie dei bambini malati di tumore. Un gesto semplice, quello di indossare il pigiama e camminare insieme, che diventa simbolo concreto di vicinanza, solidarietà e attenzione verso chi affronta ogni giorno una prova difficile.

A sostenere l’iniziativa è AVIS Modica, che ha scelto di patrocinare la manifestazione organizzata da LILT Ragusa, aderendo all’ottava edizione nazionale della Pigiama Run, promossa dal 2019 dalla LILT di Milano e quest’anno in programma contemporaneamente in oltre 40 città italiane.

AVIS Modica al fianco della LILT: “Sostenere la Pigiama Run è naturale”

L’adesione di AVIS Modica nasce da una comune idea di comunità e di cura. Donare sangue e sostenere le famiglie dei bambini colpiti da una malattia oncologica sono, per l’associazione, espressioni diverse dello stesso principio: esserci quando qualcuno ha bisogno.

“Sostenere la Pigiama Run è per noi naturale – ha dichiarato il direttivo di AVIS Modica –. La donazione di sangue e la vicinanza ai bambini malati di tumore nascono dallo stesso spirito di comunità e di cura verso chi ha più bisogno”.

Una presenza che vuole essere concreta, ma anche capace di coinvolgere la città. Perché la Pigiama Run trasforma una passeggiata in un messaggio collettivo e porta nel cuore di Modica una causa che riguarda bambini e famiglie costretti ad affrontare il percorso della malattia.

Appuntamento alle 18 a Palazzo San Domenico

Il ritrovo è fissato alle 18.00 nell’atrio di Palazzo San Domenico, sede del Comune di Modica. Qui sarà possibile effettuare le iscrizioni prima della partenza della passeggiata solidale, prevista alle 18.30.

Il percorso attraverserà Corso Umberto, portando per le strade del centro cittadino una manifestazione pensata per essere aperta a tutti. Famiglie, bambini, giovani e adulti potranno partecipare indossando il pigiama, trasformando un simbolo della quotidianità in un segno di solidarietà.

Una quota per sostenere le famiglie dei piccoli pazienti

La partecipazione prevede una quota di 15 euro, mentre per i bambini è prevista una quota ridotta di 5 euro. L’iscrizione comprende uno zainetto con materiale informativo, sconti e prodotti messi a disposizione dagli sponsor della manifestazione.

Ma il valore più importante della partecipazione è nel contributo alla causa. Il ricavato sarà interamente devoluto al sostegno delle famiglie dei bambini ricoverati nei reparti di oncologia pediatrica, offrendo un aiuto concreto a chi si trova ad affrontare la malattia di un figlio.

Iscrizioni online e a Ragusa Ibla

Per partecipare alla Pigiama Run 2026 è possibile iscriversi anche online sul sito ufficiale della manifestazione. Le iscrizioni sono inoltre disponibili presso la segreteria LILT di via Avv. Ottaviano, a Ragusa Ibla, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

Per informazioni è attivo anche il numero 334 398 5455.

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