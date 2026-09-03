A Pozzallo la scuola è pronta a ripartire: ASACOM dal primo giorno, mensa dal 28 settembre

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A Pozzallo si lavora per garantire una partenza ordinata e senza intoppi del nuovo anno scolastico. In vista dell’avvio delle lezioni, fissato per il 15 settembre 2026, l’assessore alla Pubblica Istruzione, dott.ssa A. Azzarelli, ha presieduto a Palazzo di Città una riunione con i dirigenti scolastici dei due Istituti Comprensivi cittadini.

Un confronto cordiale e operativo, nato dalla necessità di mettere a punto gli ultimi aspetti organizzativi e affrontare le principali questioni legate alla ripresa delle attività didattiche. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di accompagnare scuole, studenti e famiglie verso l’inizio delle lezioni con servizi già programmati e strutture nelle migliori condizioni possibili.

Servizio ASACOM attivo già dal 15 settembre

Tra le comunicazioni più importanti emerse durante l’incontro c’è quella relativa al servizio ASACOM, che sarà operativo già dal primo giorno di scuola. Una scelta che punta a garantire immediatamente il necessario supporto agli alunni che ne hanno diritto, assicurando continuità nell’assistenza e maggiore serenità alle famiglie.

Il servizio rappresenta infatti un tassello fondamentale nell’organizzazione scolastica, soprattutto per favorire la piena inclusione e la partecipazione degli studenti alle attività didattiche sin dall’avvio del nuovo anno.

Refezione scolastica, il servizio partirà il 28 settembre

Sul tavolo anche la questione della refezione scolastica. L’assessore Azzarelli ha comunicato ai dirigenti che l’Amministrazione comunale era pronta ad attivare il servizio già dal primo giorno di scuola, il 15 settembre.

A seguito della richiesta dei dirigenti scolastici e considerati alcuni problemi organizzativi, è stato però stabilito di far partire la mensa dal 28 settembre 2026. Una decisione assunta per consentire alle istituzioni scolastiche di predisporre nel modo più adeguato l’organizzazione necessaria all’avvio del servizio.

Proseguono gli interventi di manutenzione nei plessi

Parallelamente alla programmazione dei servizi, prosegue anche il lavoro sul fronte delle strutture scolastiche. Gli operai sono impegnati negli interventi di manutenzione dei plessi scolastici, attività che continueranno anche nei prossimi giorni.

L’obiettivo è arrivare all’apertura delle scuole con ambienti adeguati e funzionali, completando gli interventi necessari nei diversi edifici cittadini.

Nel frattempo continueranno le attività di manutenzione nei plessi, in un percorso che vede Comune e istituzioni scolastiche impegnati a creare le condizioni migliori per l’avvio del nuovo anno scolastico a Pozzallo.

Foto: repertorio

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