Modica: a 55 anni dal diploma le ex alunne della V A dell’ITC “Archimede” tornano insieme per la tradizionale rimpatriata

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Cinquantacinque anni dal diploma non sono riusciti a cancellare il legame nato tra i banchi di scuola. Anche quest’anno le ex alunne della classe V A dell’Istituto Tecnico Commerciale “Archimede” di Modica si sono ritrovate per la tradizionale rimpatriata conviviale, un appuntamento ormai diventato una piacevole consuetudine e, soprattutto, un momento prezioso per riannodare i fili di una storia condivisa.

A più di mezzo secolo dal conseguimento del diploma di maturità tecnica, il gruppo ha rinnovato così una tradizione che si ripete nel tempo e che acquista, anno dopo anno, un significato sempre più profondo. A rendere ancora più speciale l’incontro è stata la presenza di alcune ex compagne che, dopo il diploma, hanno lasciato Modica per trasferirsi altrove e che durante il periodo delle vacanze estive sono tornate in zona.

Una rimpatriata per tornare indietro nel tempo

Per una sera il tempo sembra essersi fermato. Le distanze si sono accorciate e i ricordi sono tornati protagonisti, riportando le ex compagne agli anni trascorsi insieme sui banchi dell’Istituto Tecnico Commerciale “Archimede”.

Tra sorrisi, racconti e inevitabili richiami al passato, la conversazione ha ripercorso le vicissitudini scolastiche, le esperienze vissute frequentando la stessa classe, il rapporto con i professori e le tante piccole e grandi avventure che hanno caratterizzato gli anni degli studi.

Sono riaffiorati episodi che il tempo non ha cancellato, momenti legati alla quotidianità scolastica, all’impegno nello studio e alle emozioni che accompagnarono una stagione importante della loro vita. Ricordi apparentemente lontani, ma che, ogni volta che il gruppo si ritrova, sembrano tornare sorprendentemente attuali.

Il valore di un’amicizia nata sui banchi di scuola

Quella della V A dell’ITC “Archimede” non è soltanto una semplice rimpatriata tra ex compagne di classe. È la testimonianza di un’amicizia capace di resistere al trascorrere degli anni, ai cambiamenti della vita e alle distanze geografiche.

Il diploma, conseguito 55 anni fa, rappresentò allora il traguardo di un percorso di studi e l’inizio di nuove esperienze personali e professionali. Oggi quello stesso traguardo è diventato un punto di riferimento attorno al quale continuare a ritrovarsi, condividendo ricordi e racconti di vita.

“Lo spirito che ogni anno ispira la nostra rimpatriata – è stato detto – si arricchisce, di volta in volta, di nuove motivazioni. Non a caso è un appuntamento atteso da tutte con particolare intensità e tanta ansia per il modo come riusciamo a rivivere tanti momenti che è impossibile dimenticare”.

Cinquantacinque anni dopo, la voglia di stare insieme è intatta

Ed è proprio nella capacità di rivivere quei momenti che risiede il significato più autentico dell’incontro. Perché il tempo può modificare le abitudini, cambiare i luoghi e portare ciascuno lungo strade diverse, ma non riesce necessariamente a cancellare i legami costruiti durante gli anni della formazione.

La rimpatriata delle ex alunne della V A dell’Istituto Tecnico Commerciale “Archimede” conferma così una tradizione che continua a rinnovarsi. Ogni incontro aggiunge nuovi ricordi a quelli già custoditi, mentre il passato diventa occasione per condividere ancora il presente.

E così, 55 anni dopo quel diploma di maturità tecnica, le ragazze di allora si ritrovano ancora insieme, con la stessa voglia di raccontarsi, sorridere e ricordare. Una fotografia di un’amicizia che il tempo, invece di indebolire, sembra aver reso ancora più preziosa.

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