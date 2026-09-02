Don Pietro Floridia torna a Ragusa: festa per l’accoglienza del prete a San Pio X

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Un clima di gioia, preghiera e condivisione ha caratterizzato il pomeriggio di oggi, mercoledì 2 settembre, nella parrocchia di San Pio X a Ragusa, riunitasi per accogliere ufficialmente tra le sue braccia don Pietro Floridia.

Il momento centrale dell’insediamento si è tenuto alle ore 19:00 con la solenne celebrazione eucaristica, presieduta dallo stesso sacerdote davanti a numerosi fedeli, famiglie e giovani della parrocchia. Al termine del rito sacro, la festa si è spostata nei locali parrocchiali per un momento di agape fraterna: un’occasione informale e calorosa per stringersi attorno a don Pietro con il più sentito augurio di buon cammino pastorale.

La figura di don Pietro Floridia

Sacerdote di profonda cultura e consolidata esperienza pastorale all’interno della Diocesi di Ragusa, don Pietro Floridia (originario di Vittoria, ordinato presbitero nel 1987) vanta una formazione teologica e filosofica di rilievo. Nel corso del suo ministero ha guidato importanti realtà diocesane: è stato a lungo parroco del Duomo di San Giorgio a Ragusa Ibla e amministratore delle Anime Sante del Purgatorio e di San Tommaso Apostolo, per poi svolgere il suo ministero presso la parrocchia “Resurrezione” a Vittoria e nei percorsi di formazione teologica diocesana. Il suo arrivo a San Pio X rappresenta per la comunità un punto di riferimento prezioso per proseguire il percorso di crescita spirituale e aggregativa.

La parrocchia di San Pio X: un cuore pulsante nel quartiere Fungirello

La parrocchia di San Pio X è una delle comunità più vive e rappresentative della zona sud di Ragusa, sorta a servizio dello sviluppo urbano del quartiere Fungirello a partire dagli anni Sessanta.

Per oltre cinquant’anni la comunità ha operato in locali provvisori, animata dal sogno e dalla dedizione dello storico parroco don Mario Pavone, fino al compimento del tanto atteso complesso parrocchiale. La nuova e moderna chiesa, inaugurata e dedicata nel febbraio del 2017, si distingue per la sua architettura luminosa e accogliente, impreziosita dal campanile slanciato e dalle linee semicircolari visibili anche nel manifesto celebrativo.

Oggi San Pio X continua a essere un fondamentale polo di incontro, catechesi e animazione sociale per il quartiere. Con l’arrivo e l’abbraccio a don Pietro Floridia, la parrocchia volta idealmente pagina, pronta a scrivere un nuovo capitolo di fede e comunione fraterna. Foto di Salvo Bracchitta

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