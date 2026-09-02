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Individuato dalla Polizia Locale di Ragusa l’autore materiale degli atti vandalici contro le autovetture comunali
02 Set 2026 14:06
Diversi pneumatici montati sulle auto di servizio della Polizia Locale deliberatamente tagliati.
Tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto una serie di gravi atti vandalici hanno danneggiato il nostro Corpo di Polizia e di conseguenza i servizi ai cittadini e di controllo del territorio che lo stesso garantisce. Con l’utilizzo di particolari strumenti di videosorveglianza, è immediatamente scattata un’indagine che ha fatto sì che in pochi giorni venissero dati un volto e un nome all’autore materiale dei danneggiamenti.
Si tratta di un cittadino italiano, di circa 70 anni, residente in città. Tramite l’utilizzo di telecamere mobili, l’uomo è stato infatti ripreso proprio mentre si accingeva a forare uno degli pneumatici. A questo punto è scattata l’indagine per dare un’identità al soggetto tramite servizi condotti in abiti civili e in moto.
L’autore materiale del fatto di reato è stato quindi invitato a presentarsi al Comando di via Mario Spadola dove ha ammesso le sue responsabilità e gli sono stati contestati i reati di danneggiamento aggravato dalla destinazione del bene al pubblico servizio, interruzione di pubblico servizio e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. I gesti sarebbero scaturiti dal desiderio di vendicarsi di alcune contestazioni che la Polizia Locale aveva precedentemente elevato all’uomo.
“Ci congratuliamo – dichiarano il sindaco Peppe Cassì e l’assessore alla Polizia Locale, Giovanni Gurrieri – per la risposta rapida ed efficace del Corpo di Polizia Locale di Ragusa, che conferma ancora una volta la professionalità e la capacità operativa e organizzativa delle donne e degli uomini che lo compongo. Il Corpo è stato vittima di una condotta vile, che lo ha gravemente danneggiato e che di conseguenza ha causato disagi per i tanti servizi che la nostra Municipale svolge ogni giorno.”
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