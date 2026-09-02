Individuato dalla Polizia Locale di Ragusa l’autore materiale degli atti vandalici contro le autovetture comunali

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Diversi pneumatici montati sulle auto di servizio della Polizia Locale deliberatamente tagliati.

Tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto una serie di gravi atti vandalici hanno danneggiato il nostro Corpo di Polizia e di conseguenza i servizi ai cittadini e di controllo del territorio che lo stesso garantisce. Con l’utilizzo di particolari strumenti di videosorveglianza, è immediatamente scattata un’indagine che ha fatto sì che in pochi giorni venissero dati un volto e un nome all’autore materiale dei danneggiamenti.

Si tratta di un cittadino italiano, di circa 70 anni, residente in città. Tramite l’utilizzo di telecamere mobili, l’uomo è stato infatti ripreso proprio mentre si accingeva a forare uno degli pneumatici. A questo punto è scattata l’indagine per dare un’identità al soggetto tramite servizi condotti in abiti civili e in moto.

L’autore materiale del fatto di reato è stato quindi invitato a presentarsi al Comando di via Mario Spadola dove ha ammesso le sue responsabilità e gli sono stati contestati i reati di danneggiamento aggravato dalla destinazione del bene al pubblico servizio, interruzione di pubblico servizio e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. I gesti sarebbero scaturiti dal desiderio di vendicarsi di alcune contestazioni che la Polizia Locale aveva precedentemente elevato all’uomo.

“Ci congratuliamo – dichiarano il sindaco Peppe Cassì e l’assessore alla Polizia Locale, Giovanni Gurrieri – per la risposta rapida ed efficace del Corpo di Polizia Locale di Ragusa, che conferma ancora una volta la professionalità e la capacità operativa e organizzativa delle donne e degli uomini che lo compongo. Il Corpo è stato vittima di una condotta vile, che lo ha gravemente danneggiato e che di conseguenza ha causato disagi per i tanti servizi che la nostra Municipale svolge ogni giorno.”

© Riproduzione riservata