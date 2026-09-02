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Centro storico di Modica, il Comitato riapre al dialogo: “Pronti a tornare al Tavolo, ma servono fatti concreti”
02 Set 2026 14:24
Il Comitato Centro Storico di Modica fa un passo verso l’Amministrazione comunale e si dice pronto a tornare al Tavolo Tecnico, dopo la decisione dei giorni scorsi di sospendere la propria partecipazione. Ma il rientro, chiarisce il Comitato, dovrà essere accompagnato da un segnale concreto e verificabile.
Il tema scelto per ripartire è quello delle strisce blu e della sosta a pagamento, una delle questioni più segnalate da residenti, commercianti, lavoratori e studenti. Il Comitato chiede chiarezza anche sul rapporto con Blumod e sulle contestazioni già affrontate durante i precedenti incontri.
La proposta è chiara: se l’Amministrazione ritiene che non ci siano più i presupposti per proseguire il rapporto con l’attuale concessionario, proceda con gli atti conseguenti. In caso contrario, il Comitato chiede almeno abbonamenti a tariffe agevolate per residenti, commercianti, lavoratori e studenti e la fine della sosta a pagamento nel tardo pomeriggio.
Non un ultimatum, dunque, ma una richiesta di misurare il dialogo attraverso i risultati. «Il Comitato non ha mai avuto un problema con il dialogo», ribadisce, ricordando di essere stato tra i promotori dello stesso Tavolo e di aver partecipato per mesi a incontri e gruppi di lavoro.
La disponibilità a tornare c’è, ma ora «serve un primo fatto che dimostri che si è realmente aperta una fase nuova».
E una volta riaperto il confronto, il Comitato indica già i temi successivi: parcheggi, viale Medaglie d’Oro, navette, aree di interscambio, mobilità e accessibilità del centro storico.
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