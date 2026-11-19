Pozzallo, rifiuti: il 24 novembre sit-in dei lavoratori davanti al Comune

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La protesta si sposta in piazza. Martedì 24 novembre, alle 9.30, i lavoratori del servizio di igiene ambientale di Pozzallo si ritroveranno davanti al Palazzo della Città per un sit-in promosso da Fp Cgil e Fit Cisl. Al centro c’è il bando di gara predisposto dalla Giunta per affidare a una ditta privata il servizio dal 2027: i sindacati avevano chiesto di modificarne alcuni aspetti, ma il Comune finora non ha accolto le richieste.

È il nuovo capitolo di una vertenza aperta da settimane. A fine ottobre i sindacati avevano proclamato lo stato di agitazione, chiedendo l’intervento del prefetto. Il nodo è il personale: con il nuovo affidamento gli addetti passerebbero dalle attuali 35 a 32 unità, mentre le utenze servite, secondo i conti dei sindacati, sono salite in sei anni da circa 7.100 a 10.774.

«Un eccessivo sovraccarico»

Nella nota diffusa oggi Cgil e Cisl ricordano che con l’amministrazione comunale ci sono stati diversi momenti di confronto, con l’obiettivo di arrivare a un dimensionamento più equilibrato dell’appalto e a un’organizzazione del servizio più efficace. Il sindaco Ammatuna, sostengono, fino ad ora non ha dato alcun riscontro positivo, «trincerandosi dietro rassicurazioni» che non giustificano, a loro avviso, «un eccessivo sovraccarico» per gli operatori che saranno impegnati nel servizio.

Nelle settimane scorse le richieste erano state messe nero su bianco: il riesame del bando con il mantenimento delle 35 unità e adeguati potenziamenti stagionali, oltre alla convocazione delle parti in prefettura per il tentativo di conciliazione. La nota di oggi è firmata da Antonio Giannone per la Fit Cisl, da Gianluca Migliorisi, responsabile territoriale dell’igiene ambientale della Fp Cgil, e dal segretario generale della Fp Cgil di Ragusa, Salvatore Terranova.

Il nodo dei conti

Sul servizio rifiuti, a Pozzallo, si discute anche in Consiglio comunale. Il piano economico finanziario della Tari per il triennio 2026-2029, approvato lo scorso 20 luglio, è più basso di quello del periodo precedente, mentre le utenze sono cresciute anche per lo sviluppo delle contrade periferiche. L’opposizione di Pozzallo in Movimento teme che, per restare dentro quel budget, si finisca per tagliare operatori e passaggi di raccolta.

Da una parte una città che cresce, dall’altra un appalto che, per i sindacati, chiede a meno persone di fare più lavoro. Martedì mattina quella distanza si misurerà sotto le finestre del Municipio.

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