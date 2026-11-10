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Pozzallo, piano Tari tagliato e utenze in crescita: il rischio di aumenti dopo il 2027
10 Nov 2026 18:34
Meno soldi per il servizio rifiuti, più utenze da servire. A Pozzallo il piano economico finanziario (Pef) della Tari per il triennio 2026-2029, approvato dal Consiglio comunale lo scorso 20 luglio, è più basso di quello del periodo 2022-2025. Nel frattempo, però, le utenze reali sono passate dalle 8.800 indicate nel Pef del 2022 alle circa 11.000 di oggi, anche per la crescita delle contrade periferiche.
Un conto che, secondo l’opposizione, non torna: per restare nel budget ridotto si dovrebbero tagliare operatori e passaggi di raccolta. E quando il servizio andrà in affanno, sostiene, la prossima amministrazione, eletta nel 2027, dovrà ricorrere a ordinanze d’urgenza e interventi extra-canone, i cui costi finirebbero poi nelle bollette Tari dei cittadini. Un allarme sul futuro del servizio era arrivato nei giorni scorsi anche dai sindacati, con i lavoratori in stato di agitazione.
A sollevare la questione è Pozzallo in Movimento, il cui consigliere Giuseppe Giampietro a luglio aveva votato contro il Pef. «Tagliare le cifre del Pef Tari sulla carta non significa far risparmiare i cittadini, ma solo preparare una stangata differita e condannare la città al degrado», scrive il movimento, che accusa l’amministrazione di aver venduto «una finta riduzione delle tasse». Le proposte: la tariffa puntuale per premiare chi differenzia, gli eco-compattatori con incentivi, il compostaggio domestico nelle zone periferiche e il potenziamento dell’organico.
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