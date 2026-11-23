Burrasca e mareggiate sulla costa iblea: raffiche fino a sera, migliora martedì

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La previsione annunciata ieri entra oggi nella fase più delicata. Venti da forti a burrasca, possibili raffiche di burrasca forte e forti mareggiate lungo le coste esposte: la Protezione Civile regionale ha confermato le condizioni meteorologiche avverse per la giornata di oggi, lunedì 23 novembre, con particolare attenzione ai settori costieri e montuosi maggiormente esposti.

Una situazione che riguarda direttamente anche il Ragusano e soprattutto il lungo tratto di costa che va da Scoglitti a Pozzallo, passando per Marina di Ragusa, Punta Secca, Donnalucata, Sampieri e Marina di Modica.

RagusaOggi aveva già segnalato ieri l’arrivo della fase di vento forte e mare agitato (Vento di burrasca nel Ragusano: lunedì raffiche forti sulle coste e mare agitato). Il nuovo avviso della Protezione Civile siciliana, valido fino alle 24 di oggi, specifica che i venti saranno prevalentemente nord-occidentali, da forti a burrasca, con una graduale attenuazione prevista nella seconda parte della giornata.

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Il livello di allerta resta comunque verde, cioè di generica vigilanza, per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico in tutta la Sicilia. Questo non significa però assenza di fenomeni intensi legati al vento: nello stesso documento la Protezione Civile evidenzia infatti espressamente le condizioni meteo avverse e invita gli enti locali e i sindaci ad adottare le misure di prevenzione previste dai rispettivi piani.

Mare molto mosso lungo la costa iblea

Sul fronte del mare, per i bacini che interessano la Sicilia sud-orientale sono previste condizioni di mare molto mosso, con un miglioramento graduale atteso dalla serata. Le previsioni marine per Pozzallo indicano per le ore centrali della giornata onde attorno ai due metri e vento sostenuto da ovest-nordovest, confermando quindi una giornata poco favorevole soprattutto per le attività in mare e lungo le zone maggiormente esposte.

Al momento della verifica, sul sito ufficiale di Virtu Ferries risultano ancora programmati i collegamenti tra Pozzallo e Malta: da Pozzallo sono indicate partenze alle 14, alle 19.30 e alle 21.30, mentre da Malta è previsto anche l’arrivo delle 19.45. Non risultano, sulla pagina degli orari consultata, cancellazioni legate alle condizioni meteo, ma la situazione potrà naturalmente essere aggiornata dalla compagnia in base all’evoluzione del mare.

Miglioramento dalla sera, martedì vento in attenuazione

Non sono invece previste precipitazioni significative sul Ragusano. Il fenomeno principale resta dunque il vento, accompagnato dalle condizioni del mare.

L’attenuazione dovrebbe cominciare nel corso della seconda parte di oggi e diventare più evidente tra la notte e la mattinata di martedì 24 novembre. Le previsioni locali per Pozzallo mostrano infatti una sensibile diminuzione dell’intensità del vento già dalle prime ore di domani.

Resta consigliata prudenza nelle prossime ore, in particolare lungo la fascia costiera, nei pressi di alberi, cartelloni, strutture leggere e in tutte le zone maggiormente esposte alle raffiche. (foto tratta da Ragusa.online)

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