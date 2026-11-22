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Vento di burrasca nel Ragusano: lunedì raffiche forti sulle coste e mare agitato
22 Nov 2026 17:12
Sarà soprattutto il vento il fenomeno da tenere sotto controllo domani, lunedì 23 novembre, anche nel Ragusano. Il bollettino di vigilanza meteorologica nazionale diffuso oggi dalla Protezione Civile prevede infatti sulle regioni meridionali venti nord-occidentali da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte sui settori costieri e sui rilievi. Una situazione che interessa dunque anche le aree più esposte della provincia di Ragusa, dopo i giorni in cui a Ragusa è finita l’estate di novembre.
Particolare attenzione andrà quindi riservata alla fascia costiera, da Marina di Ragusa a Scoglitti, passando per Punta Secca, Donnalucata, Sampieri, Marina di Modica e Pozzallo, dove le raffiche potrebbero risultare più intense. Il vento dovrebbe comunque attenuarsi gradualmente nella seconda parte della giornata.
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Mari agitati, niente piogge significative
Il bollettino nazionale segnala inoltre mari da molto mossi ad agitati, con moto ondoso in progressiva attenuazione soltanto verso sera. Per chi si trova lungo le coste o deve effettuare spostamenti via mare sarà quindi opportuno prestare particolare attenzione alle condizioni meteo-marine.
Sul fronte delle piogge, invece, il Ragusano non compare tra le aree per le quali sono indicate precipitazioni significative nella giornata di lunedì. Il quadro previsto sulla Sicilia sud-orientale è quindi caratterizzato soprattutto dalla ventilazione sostenuta più che da fenomeni temporaleschi importanti.
Nessuna allerta gialla per la provincia
Al momento non è stata diramata un’allerta gialla per la provincia di Ragusa. Nel bollettino nazionale di criticità pubblicato oggi alle 14.47, per lunedì 23 novembre le allerte gialle riguardano soltanto alcune aree dell’Emilia-Romagna e dell’Umbria: la Sicilia non compare tra le regioni interessate.
Sul portale della Protezione Civile regionale siciliana, al momento della verifica, l’ultimo avviso meteo-idrogeologico pubblicato resta quello valido fino alla mezzanotte di oggi, domenica 22 novembre.
La situazione resta comunque da monitorare soprattutto per la possibile intensità delle raffiche. Con venti di burrasca è consigliabile prestare attenzione a strutture leggere, cartelloni, alberi e rami, oltre a evitare soste nelle aree più esposte lungo la costa. All’inizio del mese era stata la tempesta Agneta a portare raffiche di burrasca e mare agitato nel Ragusano.
La ventilazione dovrebbe proseguire, seppure in attenuazione, anche nelle prime ore di martedì 24 novembre: la Protezione Civile nazionale indica infatti venti inizialmente forti sulle zone costiere della Sicilia, destinati poi a diminuire nel corso della mattinata.
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