Trombe marine in Sicilia, 11 feriti: 70enne con fratture multiple, sei bambini in ospedale dopo fuga da scuola

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MARSALA – Due ospedali mobilitati, un uomo di 70 anni con fratture multiple trasferito verso il trauma center di Palermo e sei bambini tra le persone rimaste ferite. È il bilancio sanitario della doppia tromba marina che oggi ha colpito il Trapanese, con undici persone che hanno avuto bisogno di cure tra Marsala e Mazara del Vallo.

Il caso clinico più delicato è quello del settantenne arrivato al pronto soccorso dell’ospedale di Mazara del Vallo in codice rosso. L’uomo presentava fratture in diverse parti del corpo ed è stato stabilizzato in sala operatoria. I medici hanno quindi disposto il trasferimento al trauma center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo per proseguire le cure.

Nello stesso presidio ospedaliero è stata assistita una donna che ha riportato un trauma lieve alla caviglia. Gli altri nove feriti sono stati medicati al pronto soccorso di Marsala.

Sei bambini tra i feriti, attivata l’emergenza sanitaria

Tra le persone soccorse a Marsala figurano sei bambini, oltre a tre adulti. Per loro sono state necessarie cure per ferite da taglio ed escoriazioni. Nessuno dei piccoli risulta in gravi condizioni.

La gestione dell’emergenza ha coinvolto direttamente due ospedali della provincia. L’Asp di Trapani ha attivato in entrambi i presidi il Peimaf, il protocollo previsto per affrontare un afflusso massiccio di feriti e organizzare tempestivamente le risorse sanitarie.

Dieci psicologi per assistere pazienti e familiari

Accanto alle cure mediche, l’Asp ha predisposto un intervento di sostegno psicologico per le persone coinvolte e per i familiari. È stata mobilitata un’équipe psicosociale composta complessivamente da circa dieci psicologi specializzati nelle emergenze.

L’intervento punta a sostenere chi ha vissuto direttamente la violenza del fenomeno atmosferico e chi sta affrontando l’ansia per le condizioni dei propri cari.

Il bilancio sanitario arriva dopo una mattinata particolarmente difficile tra Marsala e Petrosino, dove le trombe marine hanno provocato danni a edifici, automobili e abitazioni. Nella succursale della scuola Alcide De Gasperi, in contrada Terrenove, erano presenti 273 bambini al momento del passaggio del vortice. Il dirigente scolastico ha riferito che il plesso è stato completamente distrutto, ma che il personale è riuscito a proteggere gli alunni, evitando conseguenze ben più gravi.

Mentre proseguono gli interventi sul territorio, l’attenzione resta rivolta alle condizioni dei feriti e all’assistenza sanitaria, in particolare per il paziente più grave trasferito a Palermo.

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