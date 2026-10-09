La Sicilia trema sotto il maltempo: trombe d’aria, una scuola devastata e l’allerta che riguarda anche Ragusa

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La Sicilia è in allerta gialla e il fine settimana partirà all’insegna dell’instabilità anche in provincia di Ragusa. Che non si tratti di un semplice acquazzone d’autunno lo ha mostrato stamattina Marsala: due trombe marine sono entrate nell’entroterra e hanno colpito in pieno una scuola, con diversi feriti.

Allerta gialla: fino a quando

L’avviso della Protezione civile regionale, il numero 26281, è in vigore su tutta l’isola fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 9 ottobre, per rischio idrogeologico e idraulico. Il bollettino dell’Aeronautica Militare prolunga l’allerta meteo per la Sicilia fino a sabato sera: temporali intensi, fulmini frequenti, possibili grandinate e forti raffiche di vento. I fenomeni saranno molto localizzati, quindi non si può prevedere quale comune verrà colpito né a che ora.

Meteo Ragusa nel weekend: sabato instabile, domenica migliora

Oggi a Ragusa il cielo resta coperto al mattino e si apre nel pomeriggio, con una massima intorno ai 26 gradi. Il rischio di pioggia cresce dopo la mezzanotte. Sabato l’instabilità prosegue a fasi alterne, con rovesci possibili soprattutto nelle prime ore, pause asciutte e massime che scendono a 22 gradi. Domenica è atteso un miglioramento, con più schiarite e una minima che al mattino può scendere fino a 14 gradi. Chi pensa al mare, a Marina di Ragusa o a Donnalucata, deve mettere in conto vento e mare in aumento.

Marsala, colpita la scuola di contrada Terrenove

Le due trombe marine si sono formate davanti al porto di Marsala e si sono spinte verso Petrosino. Il vortice ha investito l’istituto Alcide De Gasperi, in contrada Terrenove, lungo la via Nazionale. Il tetto è stato in parte scoperchiato, gli infissi divelti e i vetri sono andati in frantumi. Tra i feriti ci sono bambini e personale della scuola. Secondo le prime notizie di Tp24, all’ospedale di Marsala sono arrivati cinque adulti in codice rosso e quattro bambini con ferite lievi. Il bilancio però è ancora provvisorio. A Petrosino un’auto è stata sollevata e scaraventata in un burrone e due persone sono finite in ospedale. Il capo della Protezione civile regionale, Salvo Conina, ha indicato nel centro di raccolta rifiuti di Petrosino uno dei punti più colpiti. Ha anche detto che due operai dati per dispersi sono stati ritrovati in buone condizioni. Sul posto lavorano cinque squadre dei vigili del fuoco, e altre due sono arrivate da Santa Margherita di Belice e da Palermo.

I consigli della Protezione civile

Durante i temporali evitate sottopassi e strade allagate, non sostate sotto gli alberi e non avvicinatevi ai torrenti. Fissate vasi, tende e tutto ciò che il vento può portare via. In caso di emergenza chiamate il 112. La Sala operativa regionale risponde al numero verde 800 404040.

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