Rally del Barocco Ibleo, Riolo e Catania fanno il bis: vincono tutte le prove

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Dominio di Salvatore “Totò” Riolo e Nicolò Catania al 14° Rally del Barocco Ibleo. L’equipaggio della New Turbomark Rally Team, al volante della Skoda Fabia RS, ha conquistato l’edizione 2026 della gara ragusana vincendo tutte e otto le prove speciali e bissando così il successo ottenuto lo scorso anno.

Riolo e Catania hanno chiuso con il tempo complessivo di 36’51”4, precedendo di 1’44”5 Carlo Nicoletti e Sergio Raccuia, secondi sulla Peugeot 208 GT Line Rally4. Terzo gradino del podio per Emanuele D’Angelo e Paolo Celi su Renault Clio Rally5, staccati di 4’37”4.

Leggi anche: Al Rally del Barocco Ibleo Totò Riolo e Nicola Catania si impongono a mani basse

Una prestazione senza sbavature quella dell’equipaggio vincitore, capace di prendere il comando sin dalle prime battute e di mantenerlo fino all’arrivo nel centro di Ragusa. Per Riolo e Catania arriva così il secondo successo consecutivo nel Rally del Barocco dopo quello del 2025. La manifestazione, tornata lo scorso anno sulle strade iblee dopo una lunga assenza, era valida come penultimo appuntamento del Campionato Siciliano Rally per auto moderne e storiche.

Buoni risultati anche per gli equipaggi del territorio. Alessandro Marletta e Salvatore Scrivano, di Chiaramonte Gulfi, hanno conquistato il quarto posto assoluto sulla Citroën Saxo VTS, davanti ai concittadini Giovanni Gatto e Vittorio Cutrone, quinti su Renault Clio. Settima posizione per Giovanni Gurrieri e Alessandro Gulino, mentre Marco Miano e Giovanni Scala hanno chiuso ottavi. Noni Vincenzo e Flavio Gulino su Mitsubishi Lancer Evo IX.

La gara ha vissuto anche momenti di tensione. Durante la seconda giornata una vettura è uscita di strada affrontando una curva ed è finita violentemente contro un muretto, con la prova immediatamente sospesa per consentire l’intervento dei soccorsi. Sul posto è arrivata l’ambulanza prevista dal dispositivo sanitario della manifestazione. RagusaOggi aveva documentato l’incidente con un video, senza pubblicare nell’immediatezza nomi o condizioni dell’equipaggio in assenza di conferme ufficiali. Il video e la ricostruzione dell’incidente pubblicati da RagusaOggi

Nel corso della gara si sono registrati anche altri ritiri che hanno inciso sulla classifica. Maurizio Ciffo, fino a quel momento secondo sulla Citroën C3, è stato costretto allo stop dopo un’uscita di strada nella quinta prova speciale, mentre Pietro Imbrò, che occupava la terza posizione, si è ritirato per un problema al cambio della Mitsubishi.

Nel 2° Historic Rally del Barocco Ibleo successo invece per i messinesi Gabriele Fiumara e Nicoletta Gioè, su Opel Corsa, primi nel quarto Raggruppamento e autori della migliore prestazione complessiva tra le vetture storiche. Alle loro spalle Stefano Parisi e Marco Busetta su Lancia Delta Integrale 16V, mentre Francesco Salamone Dongarrà e Angelo De Salvo, su Volkswagen Golf GT, hanno conquistato il terzo Raggruppamento.

Il Rally del Barocco chiude così un fine settimana che ha riportato sulle strade del Ragusano equipaggi provenienti da tutta la Sicilia, con partenza e arrivo nel cuore di Ragusa e otto prove speciali capaci di mettere alla prova uomini e mezzi. (foto di Salvo Bracchitta)

Foto di Salvo Bracchitta

Foto di Salvo Bracchitta

☀️ Ogni mattina le notizie di Ragusa nella tua email: iscriviti a Il buongiorno da RagusaOggi.it · 📲 segui il canale WhatsApp

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it