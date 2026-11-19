Un argento mondiale conquistato nei giorni più difficili. Daniele Spadola, bodybuilder di Ispica, è salito sul secondo gradino del podio nella categoria Bodybuilding Natural 65 kg ai campionati mondiali Uwsff, disputati il 15 novembre a Catania. Per la prima volta ha portato su un palco internazionale i colori della sua società, la Asd Never Back Down.
Una gara in dubbio fino all’ultimo
La partecipazione era stata messa in discussione pochi giorni prima della gara, quando un malore del padre, poi ricoverato in ospedale, aveva scosso l’atleta e tolto spazio alla concentrazione costruita in mesi di preparazione. Il giorno della competizione, fa sapere la società, il padre era in fase di ripresa, pur restando ricoverato: una notizia che ha permesso a Spadola di salire sul palco con la testa più libera.
Accanto a lui il coach Massimo Savasta, che ne ha curato la preparazione atletica e che nei giorni più complicati lo ha tenuto informato sulle condizioni del genitore. Anche il sostegno dei soci e dei tesserati della nuova palestra ha pesato sulla decisione di non rinunciare.
Il primo traguardo della Never Back Down
Per la Asd Never Back Down, la realtà associativa che ha da poco aperto la palestra di Spadola a Ispica, è il primo risultato importante. L’associazione è nata con l’obiettivo di promuovere non solo l’attività fisica ma una cultura più ampia del benessere, della disciplina e della resilienza.
Il nome della palestra, «Never back down», significa «mai arrendersi». A Catania, per una volta, il motto scritto sulle pareti della sala pesi è diventato la storia di una gara: quella di un atleta che ha scelto di esserci nonostante tutto, e che torna a casa con una medaglia d’argento al collo.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni
Dal 23 al 29 novembre l'Asp di Ragusa aderisce all'(H) Open Week di Fondazione Onda: consulenze negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, punti informativi nei consultori di Comiso e Vittoria, incontri nelle scuole e workshop al Centro Commerciale Culturale.