Daniele Spadola trionfa ancora: secondo posto al G.P. The Best Bodybuilding

Ancora un grande successo per Daniele Spadola, atleta ispicese di body building, che sale sul podio internazionale conquistando un eccellente secondo posto nella categoria HP Natural al G.P. The Best International Bodybuilding & Fitness Championship, svoltosi presso l’Hotel Europa di Rende.

Per il trentatreenne, questa competizione rappresenta il culmine di una stagione straordinaria, che ha visto il bodybuilder impegnato in tre importanti gare: International Championship di Catania, giugno 2025 – terzo classificato; G.P. Ercole dello Ionio, luglio 2025 – secondo posto; G.P. The Best International Championship, ottobre 2025 – secondo posto.

E il prossimo progetto è ambizioso: nel 2026 aprirà la sua palestra, uno spazio dedicato al wellness, al benessere fisico e mentale, dove chiunque desideri migliorarsi potrà trovare supporto e motivazione.

Daniele non dimentica di ringraziare il suo coach Massimo Savasta e la sua famiglia, che lo hanno sostenuto in ogni momento. Con questo nuovo traguardo, Spadola si conferma esempio di dedizione, resilienza e passione autentica, pronto a trasmettere queste qualità nella sua futura avventura imprenditoriale.

