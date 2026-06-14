Pallone d’Oro siciliano al capitano del Modica David Valenca. La società premiata agli Award of Football Stars di Paternò e alla Festa del calcio siciliano a Caltanissetta

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La società del Modica calcio è stato premiato il 12 giugno, al Convento San Francesco di Paternò, nell’ambito della cerimonia degli Award of Football Stars, una serata dedicata ai protagonisti del calcio siciliano.

Il premio è stato assegnato al club rossoblù per la vittoria del campionato di Eccellenza, che ha portato alla promozione in serie D. A ritirare il premio, per conto della società della Contea, è stato il Team Manager Fernando Caristia.

Filippo Raciti è stato premiato come miglior allenatore della stagione. Raciti si è segnalato come un tecnico di assoluto valore, con un metodo di lavoro che lo porta, insieme al suo affiatatissimo team, a gestire anche la direzione sportiva della società. Più volte, Raciti, considerato un tecnico in ascesa, ha vinto i campionati conquistando la promozione in serie D. A consegnare il premio è stato Ciccio Pannitteri.

Tra i premiati anche Salvatore Mollica, che ha ricevuto il Premio Vincenzino Del Vecchio, riconoscimento assegnato per le sue qualità tecniche, la leadership e la solidità dimostrate nel reparto difensivo durante tutta la stagione.

Il Pallone d’Oro siciliano 2025 è stato assegnato al capitano del Modica, David Valenca, miglior giocatore della stagione euno dei principali artefici del successo rossoblù, punto di riferimento per il gruppo e simbolo di uno spogliatoio che ha sempre fatto dell’unione la propria forza.

La serata ha suggellato la grande stagione del Modica e i risultati ottenuti.

In precedenza, il Modica Calcio aveva ritirato il premio ufficiale della LND Sicilia, al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, per la vittoria del Campionato di Eccellenza Girone B. La premiazione era avvenuta in occasione della Festa del Calcio Siciliano, con la presenza dell’amministratore delegato, Giuseppe Rizza premiato dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete

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