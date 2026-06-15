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Vittoria, il calcio avrà un futuro. Sui social l’annuncio della fumata bianca. Ma il mistero resta fitto

15 Giu 2026 11:40
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Il calcio a Vittoria avrà un futuro. I dirigenti potrebbero aver raggiunto un accordo.

Ieri sera una fumata bianca è comparsa sulla pagina facebook di Giuseppe Cilio.

I dirigenti – da giorni – non rispondono al telefono. Non aggiungono nulla di più alle poche scarne notizie affidate alle immagini.

Ma se nello scorso fine settimana l’accordo sembrava salato e non si era riusciti a trovare la quadra sui programmi della prossima stagione, stavolta la situazione sembra diversa.

Sui social si è scatenato l’entusiasmo dei tifosi, che attendevano questa notizia. Pare sia stato definito l’organigramma societario e che si potrà ora pensare a costruire la squadra per la prossima stagione.

Nel giorno in cui l’Avola ha vinto i play off e ha conquistato la promozione in serie D, qualcosa si è sbloccato. Cresce l’amaro in bocca per l’occasione perduta perchè la gara contro l’Avola – che un mese fa ha vinto con pieno merito – avrebbe potuto essere diversa se la squadra l’avesse affrontata vcon il piglio giusto.

Nei prossimi giorni se ne saprà un po’ di più. Per ora è mistero fitto !

Forse – secondo l’ultimo trend di moda al Vittoria calcio – affidando ai social qualche sibillina notizia !

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