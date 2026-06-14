L’Avola promosso in serie D e il Vittoria si mangia le mani. Pesa l’occasione perduta con la sconfitta nei play off

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L’Avola conquista la promozione in serie D. La squadra rossoblu, allenata da Fabrizio Sirugo, ha pareggiato 1 – 1 sul terreno di casa. Ma aveva vinto una settimana fa nella gara di andata disputata sul terreno del Kamarat. Proprio quell’unico gol realizzato fuori casa ha permesso di avere la meglio sul Kamarat.

L’avola, che due anni fa aveva conquistato l’eccellenza, torna in serie D dopo un’attesa durata 53 anni. un traguardo che la città atendeva e che forse era addirittura insperato. ma che sicuramente è meritato. E che suggella una stagione in cui, nonostante un calo in alcuni momenti del campionato, l’avola ha giocato con grande forza. E soprattutto è riuscito a farsi trovare pronto nei momenti cruciali, affrontando e battendo il Vittoria. Perchè L’avola era la squadra più determinata e con più viglia di vincere.

Insieme al Modica, che ha vinto il campionato, l’Avola conquista il diritto alla serie D, dopo aver battuto dapprima l’Atletico Catania /Viagrande, poi il Vittoria. Nei play off nazionali aveva eliminato l’Oppido, vincitrice dei play off della Basilicata. Infine, nella gara decisiva, è riuscita a battere il Kamarat, che a sua volta aveva vinto i play off dell’Eccellenza siciliana, girone A.

Il successo dell’Avola lascia ancora di più l’amaro in bocca al Vittoria. Nel secondo turno dei play off, l’Avola aveva vinto a Vittoria con pieno merito, ma la squadra biancorossa aveva giocato al di sotto delle proprie possibilità, lasciando campo aperto al gioco degli avversari. Aver ceduto le armi nelle gare decisive, ha amareggiato non poco i tifosi e i dirigenti.

Questi ultimi hanno esaminato a lungo la situazione, in vista di un impegno diretto nel prossimo campionato. Per ora, però, non è stato raggiunto un accordo. E per il momento il futuro del Vittoria, cioè con quali programmi e quali modalità la squadra disputerà il prossimo campionato di Eccellenza, è ancora tutto da decidere.

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