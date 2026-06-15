Volley Modica: Corrado Randazzo resta nello staff tecnico

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L’Avimec Modica continua a costruire le basi della stagione 2026/2027 puntando sulla continuità e sulla valorizzazione delle professionalità che hanno contribuito alla crescita del progetto biancoazzurro. La società modicana ha infatti ufficializzato la riconferma di Corrado Randazzo nel ruolo di preparatore atletico della prima squadra che sarà impegnata nel campionato di Serie A3.

Per Randazzo si tratta del terzo anno consecutivo all’interno dello staff tecnico dei “Galletti”, un attestato di stima e fiducia conquistato sul campo grazie al lavoro svolto nelle ultime stagioni. La sua permanenza rappresenta un tassello importante nel percorso di consolidamento intrapreso dalla società, che punta a presentarsi ai nastri di partenza della nuova stagione con un’organizzazione sempre più solida e competitiva.

Nel corso della sua esperienza a Modica, il preparatore atletico ha saputo distinguersi per professionalità, competenza e dedizione, contribuendo in maniera significativa al mantenimento e al miglioramento della condizione fisica degli atleti. Un lavoro costante che ha permesso alla squadra di affrontare le sfide del campionato con elevati standard di preparazione.

“La riconferma all’Avimec Modica è per me motivo di grande soddisfazione e orgoglio”, ha dichiarato Corrado Randazzo. “Ringrazio il presidente Vanni Iacono, il direttore generale Luca Leocata, il direttore sportivo Salvo Monaco e tutta la dirigenza per la fiducia che hanno riposto nel mio lavoro. Questo rinnovo rappresenta uno stimolo ulteriore a dare sempre il massimo e a proseguire un percorso che negli anni si è consolidato sia dal punto di vista professionale che umano”.

Randazzo ha poi sottolineato l’importanza del lavoro di squadra all’interno dello staff tecnico, evidenziando il rapporto costruito con i coach Enzo Distefano e Manuel Benassi.

“In questi anni siamo riusciti a creare un ambiente serio e professionale, basato sul confronto quotidiano, sulla collaborazione e sulla condivisione degli obiettivi. Sono convinto che queste caratteristiche continueranno a rappresentare uno dei nostri punti di forza anche nella prossima stagione”.

L’obiettivo resta quello di accompagnare la crescita individuale degli atleti e il miglioramento complessivo del gruppo, in un campionato che si preannuncia particolarmente impegnativo e competitivo.

“La società ha dimostrato ancora una volta ambizione e voglia di crescere, alzando ulteriormente il livello delle aspettative e confermando la volontà di essere protagonista in Serie A3. Da parte mia metterò a disposizione professionalità, passione e massima disponibilità per contribuire al raggiungimento dei traguardi che società, squadra e tifosi meritano”.

Particolarmente significativo il passaggio dedicato al ruolo che l’Avimec Modica ricoprirà nella prossima stagione nel panorama pallavolistico nazionale.

“Sappiamo bene che da quest’anno rappresenteremo l’unica realtà siciliana nel panorama della Serie A. Questo ci rende orgogliosi ma, allo stesso tempo, aumenta il senso di responsabilità che accompagnerà il nostro lavoro quotidiano”.

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