Rivoluzione societaria per il Frigintini Calcio: tutte le novità

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Il Frigintini Calcio volta pagina e guarda al futuro con rinnovato entusiasmo. Dopo aver conquistato la permanenza nel campionato di Promozione al termine dei play out, la società rossoblù avvia ufficialmente il percorso che porterà alla stagione 2026/2027, segnando l’inizio di una nuova fase sia sul piano dirigenziale che tecnico.

Le prime novità sono emerse nel corso dell’ultimo consiglio direttivo, durante il quale sono state formalizzate le dimissioni del presidente Nuccio Gugliotta, del vicepresidente Francesco Pulino e del direttore sportivo Sergio Cappello. Un passaggio che sancisce la conclusione di un ciclo, anche se i tre dirigenti avevano già progressivamente ridotto il proprio coinvolgimento prima della conclusione della regular season, favorendo il ritorno pro tempore alla presidenza di Salvatore Colombo.

La società ha voluto esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento ai dirigenti uscenti per il lavoro svolto negli anni trascorsi al servizio dei colori rossoblù, augurando loro le migliori fortune per il futuro, sia in ambito sportivo che professionale.

Archiviata una stagione complessa ma conclusa con il raggiungimento dell’obiettivo salvezza, il Frigintini Calcio è adesso pronto a costruire le basi di un progetto che punta a consolidarsi nel campionato di Promozione. La volontà è quella di fare tesoro delle difficoltà incontrate nell’ultimo torneo per trasformarle in esperienza utile ad affrontare con maggiore consapevolezza le sfide future.

I programmi societari sono già stati delineati e nelle prossime ore saranno ufficializzati i nuovi quadri dirigenziali. Figure già individuate e pronte a sposare il progetto della società della Contea, garantendo continuità e nuove energie per affrontare una stagione che si preannuncia importante sotto ogni punto di vista.

Anche sul fronte tecnico le novità sono imminenti. Entro pochi giorni, infatti, dovrebbe arrivare l’ufficializzazione di Francesco “Ciccio” Di Rosa alla guida della prima squadra. Una scelta che rappresenterebbe il primo tassello della programmazione sportiva rossoblù in vista del prossimo campionato.

Contestualmente, la società comunicherà i nomi degli atleti che continueranno a vestire la maglia del Frigintini Calcio anche nella stagione 2026/2027. Per conoscere invece i nuovi innesti bisognerà attendere l’apertura ufficiale delle liste di trasferimento fissata per il prossimo 1 luglio, data dalla quale potranno essere formalizzate tutte le operazioni di mercato.

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