Orgoglio ispicese: Daniele Spadola brilla nel Bodybuilding Naturale

È un bronzo che brilla come oro quello conquistato da Daniele Spadola, atleta ispicese, al prestigioso International Championship Tested tenutosi all’Hotel Plaza di Catania. Un terzo posto nella categoria fino a 70 kg che vale come una vittoria, conquistato in una competizione di altissimo livello, organizzata sotto l’egida del CSEN e della United World Sports Federation (UWSF) Italy.

Spadola ha condiviso il podio con due mostri sacri del bodybuilding naturale: David Kaaya, esperto atleta sudafricano, e Anthony Sammito, compagno di team e grande amico. Ma il suo fisico scolpito e la sua condizione impeccabile non sono passati inosservati ai giudici, che lo hanno premiato con una meritata medaglia di bronzo, frutto di mesi di preparazione ferrea e determinazione incrollabile.

Dietro il successo, l’inesauribile lavoro nella palestra Fitness 4.0 di Salvo Ciranna, con la guida tecnica di Massimo Savasta, lo stesso preparatore che ha condotto alla vittoria anche la giovane promessa Martina Savasta, trionfatrice nella categoria “model”.

“Sono soddisfatto, ma non appagato. Questo podio è un punto di partenza, non un traguardo”, ha dichiarato Spadola. “Ho fame di migliorarmi, anche se il tempo a disposizione non è mai abbastanza. Ma la motivazione, quella sì, non manca mai.”

Lo sguardo dell’atleta ispicese è già rivolto al futuro: il prossimo obiettivo è il Gran Premio Ercole dello Ionio, in programma il 20 luglio 2025 a Rossano (CS). Un’arena prestigiosa dove i migliori bodybuilder italiani e internazionali si daranno battaglia, e dove Spadola intende lasciare un segno ancora più profondo.

