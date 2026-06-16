Il Vittoria ricomincia da Tino Longo: il diesse confermato per la prossima stagione costruirà la squadra del futuro

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Si ricomincia da Tino Longo. È l’unica certezza sul cammino del Vittoria che, dopo la delusione dei play off, si prepara al prossimo campionato.

I dirigenti hanno lavorato a lungo per trovare la quadra e per assumere una decisione condivisa, non facile dopo la stagione appena conclusa.

Dal prossimo anno però si cambia rotta. La società vuole puntare sui giovani, vuole costruire passo dopo passo, un progetto di largo respiro. Un progetto che sia pianificazione e che sappia guardare al futuro.

Si riparte da un’unica certezza: la riconferma del direttore sportivo Tino Longo, che aveva preso per mano la squadra a metà stagione, raddrizzando una situazione difficile e portando la squadra, insieme all’allenatore Tonino Figliomeni, al secondo posto in classifica.

“Tino Longo è l’unica certezza della stagione che sta per cominciare – ha detto il direttore generale Giuseppe Cilio – sarà lui a costruire la squadra e il progetto. Cercheremo di portare a Vittoria i migliori giovani emergenti in Sicilia e costruiremo una squadra capace di durare nel tempo”.

Sarà un progetto con grandi ambizioni. “Guardiamo al modello Atalanta, per noi certo inarrivabile, ma più in piccolo vogliamo ispirarci a quei metodi. Faremo scelte oculate e pensate, senza nessuna fretta. Ci avevamo provato quattro ani fa con Danilo Rufini e con il gruppo pugliese. Poi alcune cose hanno preso strade diverse, non sempre tutto si può programmare come si vorrebbe. Ora ricominciamo dall’Eccellenza. Sappiamo che questa squadra è nel cuore dei tifosi e non vogliamo deluderli”

La base societaria è stata allargata con l’ingresso di nuovi soci. Chi è entrato ?

“I nomi saranno resi noti a breve. Vogliamo costruire, la nostra società è solida. Solo poche società in Sicilia hanno un assetto societario solido come il nostro. E noi vogliamo continuare con serietà e oculatezza. Vogliamo continuare a fare ciò che abbiamo sempre fatto: far venire le famiglie allo stadio, com’è stato anche in questo anno, far divertire i bambini”

Chi resterà a Vittoria, quali giocatori confermerete ?

“Non è stato deciso ancora nulla e le scelte sono affidate al direttore sportivo. Puntiamo su alcuni giovani di valore, che potranno essere il nostro futuro e verificheremo con i giocatori locali la loro volontà di rimanere in biancorosso. Per il resto, non ci sarà spazio per “figurine” giocatori che non si sono comportati da professionisti e che nei momenti cruciali della stagione non si sono fatti trovare preparati. Non possiamo più permettercelo?”.

La società non ha detto ancora nulla sulla sconfitta contro l’Avola che è costata l’uscita dai play off. Non c’è stato nessun vostro commento ufficiale. Cosa è successo ?

“È stata una vera partita di calcio. Il Vittoria non ha giocato con la mentalità giusta, non è stato all’altezza della partita. L’Avola è stato più bravo. Ha meritato di vincere”.

Il prossimo anno punterete ancora a vincere il campionato ?

“Punteremo a fare bene e a costruire un grande progetto. Con oculatezza e senza i salassi economici di queste ultime due stagioni”. Punteremo a fare bene. I risultati verranno. Ma senza assilli e avendo la capacità di guardare al futuro, a un progetto a lungo termine. Vogliamo una grande e bella società: vogliamo regalare bel calcio ai tifosi”

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